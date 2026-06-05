Giá bạc hôm nay ngày 5/6

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.753.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.838.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 73,4 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 75,6 triệu đồng/thỏi (bán ra), giảm khoảng 300.000 đồng/thỏi so với phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc ổn giảm xuống mức 72 USD/ounce, giảm 1,58% từ phiên trước đó.

Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình đang tiến gần đến giai đoạn cuối và được cho là không muốn quay trở lại chiến tranh toàn diện với Iran bất chấp những căng thẳng gần đây. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết không có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán.

Lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn cũng bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon, làm dấy lên nghi ngờ về nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt các cuộc xung đột trong khu vực.

Mặc dù được hỗ trợ gần đây, giá bạc vẫn đang trên đà giảm trong tuần này do xung đột kéo dài và sự gián đoạn liên tục đối với dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz khiến giá dầu ở mức cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất cao hơn.

Ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire cho rằng yếu tố đang tác động mạnh nhất đến bạc là kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu có xu hướng nhích lên, sức hấp dẫn của các tài sản không mang lại lợi suất như bạc phần nào bị suy giảm, khiến đà tăng giá gặp nhiều trở ngại.

Theo đánh giá của ông Lewis, thị trường hiện vẫn chưa xác lập được xu hướng rõ ràng khi lực mua và lực bán liên tục giằng co. Phần lớn nhà đầu tư đang theo dõi sát các tín hiệu liên quan đến lãi suất để tìm kiếm manh mối cho xu hướng tiếp theo của kim loại quý này.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia FX Empire nhận định mốc 80 USD/ounce vẫn là ngưỡng cản quan trọng. Nếu giá bạc chinh phục thành công vùng này, mục tiêu tiếp theo có thể là 90 USD/ounce. Tuy nhiên, triển vọng tăng giá sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của lãi suất cũng như lợi suất trái phiếu Mỹ trong thời gian tới.

Ông Lewis cũng lưu ý rằng mối tương quan nghịch giữa bạc và lãi suất vẫn đang là yếu tố dẫn dắt thị trường. Khi tâm lý thận trọng còn bao trùm, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động trong vùng tích lũy trước khi xuất hiện động lực đủ mạnh để bứt phá.



