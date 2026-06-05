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Việt Nam đón tin vui mới từ Nga

| | Thị trường

Nhu cầu nhập khẩu từ Nga tăng lên trong những tháng đầu năm đang mở thêm cơ hội cho một ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Việt Nam đón tin vui mới từ Nga - Ảnh 1.

Thị trường Nga đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý của cá ngừ Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026, khi kim ngạch xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng mạnh giữa bối cảnh nhiều thị trường truyền thống tăng chậm. Diễn biến này giúp ngành thủy sản Việt Nam có thêm lựa chọn trong chiến lược mở rộng đầu ra, đồng thời giảm áp lực phụ thuộc vào một số khu vực quen thuộc.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt khoảng 18 triệu USD, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này không đến từ một thời điểm bứt phá đơn lẻ mà duy trì tương đối ổn định theo từng tháng, phản ánh nhu cầu nhập khẩu từ thị trường này đang cải thiện theo hướng đều đặn hơn.

Diễn biến tích cực của thị trường Nga diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu cá ngừ Việt Nam tại một số thị trường lớn khác vẫn chịu áp lực từ chi phí logistics, yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật và biến động sức mua. Điều này khiến Nga trở thành một điểm đến thay thế đáng chú ý trong cơ cấu thị trường của doanh nghiệp xuất khẩu.

Ở góc độ vận hành, đà tăng đơn hàng từ Nga đang tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất và phân bổ thị trường. Một số doanh nghiệp xuất khẩu đã bắt đầu nâng tỷ trọng giao hàng sang khu vực này trong các hợp đồng ngắn hạn nhằm tận dụng nhu cầu tăng, đồng thời cân bằng lại sự chững lại tại các thị trường truyền thống.

Việt Nam đón tin vui mới từ Nga - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, việc mở rộng sang Nga cũng giúp doanh nghiệp có thêm kênh tiêu thụ trong bối cảnh chi phí vận chuyển quốc tế và nguyên liệu đầu vào vẫn duy trì ở mức cao. Việc đa dạng hóa thị trường được xem là giải pháp giúp giảm rủi ro khi phụ thuộc quá lớn vào một số khu vực có yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu sang Nga vẫn được triển khai theo hướng thận trọng. Các yếu tố liên quan đến thanh toán quốc tế, biến động tỷ giá và điều kiện thương mại khiến doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào hợp đồng ngắn và trung hạn, thay vì mở rộng dài hạn với quy mô lớn. Điều này cho thấy đà tăng hiện tại được tận dụng như một cơ hội thị trường, nhưng vẫn cần theo dõi sát các yếu tố ổn định trong dài hạn.

Trong bức tranh chung của ngành thủy sản Việt Nam, sự tăng trưởng từ Nga đang đóng vai trò như một kênh bổ sung quan trọng, góp phần mở rộng không gian xuất khẩu trong bối cảnh thị trường toàn cầu tiếp tục biến động và phân hóa mạnh giữa các khu vực.

Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

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