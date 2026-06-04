Vừa mở bán 8 ngày, VF 8 thế hệ mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

VinFast vừa công bố lập kỷ lục bán hàng mới dành cho mẫu SUV điện cỡ D với 12.728 đơn đặt hàng xe VF 8 thế hệ mới chỉ sau 8 ngày ưu đãi mở cọc sớm (từ 27/5 đến 3/6/2026). Dự kiến những khách hàng đầu tiên sẽ chính thức nhận bàn giao xe vào cuối tháng 7/2026.

Cụ thể, 12.728 đơn đặt hàng VF 8 thế hệ mới được VinFast ghi nhận thông qua website đặt hàng trực tuyến và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc.

Tất cả đều là đơn hàng không hoàn hủy, được hưởng ưu đãi 51 triệu đồng cùng toàn bộ các ưu đãi khác mà VinFast đang áp dụng như: ưu đãi 10% giá niêm yết hoặc hỗ trợ lãi suất trả góp cố định 5%/năm trong 3 năm đầu tiên, miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết: " 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày mở bán là kỷ lục chưa từng có tiền lệ đối với một mẫu xe cao cấp cỡ D từ trước đến nay của VinFast".

VF 8 là dòng xe đầu tiên trong dải sản phẩm được VinFast nâng cấp cả về thiết kế lẫn công nghệ, tính năng. Xe được thiết kế theo triết lý "Dòng chảy công nghệ" (Tech Fluid), với nội thất đề cao tính công thái học, mang đến trải nghiệm sử dụng thoải mái, tiện nghi và tối ưu cho mọi nhu cầu.

Nền tảng công nghệ và cấu trúc điện - điện tử hoàn toàn mới do các kỹ sư VinFast tự nghiên cứu, phát triển đã giúp giảm trọng lượng xe tới 600 kg so với thế hệ trước, giúp xe vận hành linh hoạt, ổn định và tối ưu hiệu suất năng lượng.

Mẫu xe thế hệ mới có thể di chuyển quãng đường lên tới gần 500 km (theo tiêu chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong vòng chưa tới 30 phút.

Ngoài ra, xe được thiết kế và trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến, hướng đến tiêu chuẩn 5 sao của các hệ thống đánh giá xe mới (NCAP) quốc tế.

Mức giá niêm yết cho mẫu xe này là 999 triệu đồng.