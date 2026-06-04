Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá xăng giảm mạnh gần 1.500 đồng/lít

| | Thị trường

15 giờ ngày 4-6, liên bộ Công Thương - Tài chính tiến hành điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu.

Liên Bộ quyết định gia xăng E5RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít (giảm 1.474 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu tăng giảm và tác động đến nền kinh tế 2026 - Ảnh 1.

Xăng E10 bắt đầu bán trên toàn quốc từ 1-6

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.866 đồng/lít (giảm 785 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.645 đồng/kg (giảm 797 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước): Xăng sinh học 500 đồng/lít; Dầu diesel 300 đồng/lít; Dầu mazut 300 đồng/kg.

Theo cơ quan điều hành thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran; Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau trong khi đang đàm phán…

Vì sao liên bộ chưa công bố giá xăng E10?

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, 15 giờ ngày 28-5, liên bộ Công Thương - Tài chính đã giảm mạnh giá xăng dầu. Xăng E5RON92 giảm 1.082 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm 1.110 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.041 đồng/kg.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ 1-6 vừa qua, tất cả cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải chuyển sang kinh doanh xăng E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95. Bộ Công Thương khẳng định các nghiên cứu chỉ ra E10 tương thích với trên 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ.

Về giá cả, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, do mặt hàng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở.

Tại các cửa hàng bán E10 được niêm yết giá đầy đủ theo quy định và từ thời điểm phân phối thử nghiệm tháng 8-2025 đến nay, giá xăng E10 luôn thấp hơn giá xăng khoáng cùng loại.

Về việc định giá xăng E10, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ đang trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10.

Theo đó, xác định kể từ ngày 1-6, xăng E10 được xác định là mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON95-III. Khi Nghị quyết được ban hành, liên Bộ sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện một kế hoạch táo bạo của Thái Lan: Xây siêu công trình 'cây cầu trên đất liền' 28 tỷ USD nối hai đại dương, tham vọng thay đổi bản đồ logistics châu Á

Phát hiện một kế hoạch táo bạo của Thái Lan: Xây siêu công trình 'cây cầu trên đất liền' 28 tỷ USD nối hai đại dương, tham vọng thay đổi bản đồ logistics châu Á Nổi bật

Sau gạo, Nhật Bản gặp rắc rối với loại trái cây Việt Nam đang trồng rất nhiều: Đang nhập khẩu 1 triệu tấn/năm, thiếu nguồn cung trầm trọng nhất trong 50 năm

Sau gạo, Nhật Bản gặp rắc rối với loại trái cây Việt Nam đang trồng rất nhiều: Đang nhập khẩu 1 triệu tấn/năm, thiếu nguồn cung trầm trọng nhất trong 50 năm Nổi bật

Trung Quốc lo mất trắng loại quả Việt Nam đang vào mùa: Sản lượng giảm đến 80%, giá cao chót vót

Trung Quốc lo mất trắng loại quả Việt Nam đang vào mùa: Sản lượng giảm đến 80%, giá cao chót vót

15:30 , 04/06/2026
Trong khi cả thế giới nói về ChatGPT, Gemini, Claude - Trung Quốc đang âm thầm thắng lớn ở cuộc đua AI khác

Trong khi cả thế giới nói về ChatGPT, Gemini, Claude - Trung Quốc đang âm thầm thắng lớn ở cuộc đua AI khác

15:20 , 04/06/2026
Honda mở bán cùng lúc 2 mẫu xe máy điện CUV e: và UC3: Giá từ 45 triệu, có trạm đổi pin

Honda mở bán cùng lúc 2 mẫu xe máy điện CUV e: và UC3: Giá từ 45 triệu, có trạm đổi pin

14:55 , 04/06/2026
Rộ 'chiêu' lừa đảo đặt phòng khách sạn

Rộ 'chiêu' lừa đảo đặt phòng khách sạn

12:40 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên