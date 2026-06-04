Một đại lý tại Hà Nội đang chào bán mẫu SUV hạng C MG HS với mức giá thấp hơn đáng kể so với niêm yết. Cụ thể, MG HS phiên bản tiêu chuẩn đang được chào bán với giá 515 triệu đồng, giảm 184 triệu đồng so với mức giá niêm yết 699 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp được giảm tới 199 triệu đồng, từ 749 triệu đồng xuống còn 550 triệu đồng.

MG HS giảm giá sâu tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Theo thông tin từ đại lý, những xe đang áp dụng mức giá này đều là xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024). Đây được xem là một trong những chương trình giảm giá sâu nhất của MG HS kể từ khi mẫu xe này được giới thiệu tại Việt Nam.

Sau khi áp dụng mức giảm, giá bán thực tế của MG HS hiện chỉ tương đương nhiều mẫu SUV hạng A như Kia Sonet hay Hyundai Venue, dù mẫu xe này được xếp ở phân khúc SUV hạng C. Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp của MG HS tại Việt Nam gồm Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5 và Ford Territory.

Mẫu SUV hạng C có giá ngang xe hạng A. Ảnh: Đại lý

MG HS hiện được phân phối tại Việt Nam là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Xe sở hữu diện mạo mới với cụm đèn LED có thiết kế được nhiều người liên tưởng đến các mẫu Audi, kết hợp lưới tản nhiệt kích thước lớn và bộ mâm hợp kim 18 inch 5 chấu phối hai tông màu.

Thiết kế mới với cụm đèn LED nổi bật. Ảnh: Đại lý

Bên trong khoang lái, MG HS được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần phía sau vô lăng cùng màn hình giải trí trung tâm kích thước 10 inch. Xe còn có hệ thống âm thanh Bose, ghế ngồi mang phong cách thể thao, điều hòa tự động hai vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh.

Nội thất trang bị màn hình 10 inch. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, HS sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp.

Dù đang có giá bán thuộc nhóm thấp nhất phân khúc, danh sách trang bị an toàn của MG HS vẫn khá đầy đủ. Các tính năng tiêu chuẩn gồm camera 360 độ, cảm biến lùi, đèn chiếu sáng tự động, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và 6 túi khí.

Bản cao cấp có gói an toàn ADAS đầy đủ. Ảnh: Đại lý

Trên phiên bản cao cấp, xe được bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo mở cửa an toàn. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mẫu SUV hạng C này trong tầm giá hiện nay.