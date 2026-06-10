Nhiều kịch bản về giá vàng được đưa ra trước thềm công bố CPI tháng 5

Theo Kico News, giá vàng quốc tế đang giao dịch quanh mức 4.200 USD/ounce, khi giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 sẽ công bố trong ngày thứ 4. Đây là dữ liệu quan trọng nhất trong năm, có khả năng định hình cục diện thị trường vàng.

Sau nhiều tháng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất do lạm phát dai dẳng, thị trường vàng đang chuyển dịch kỳ vọng sang khả năng Fed tăng lãi suất thay vì cắt giảm. Sự kiện này mang sức nặng đủ lớn để hoặc kéo dài đợt điều chỉnh giảm từ mức đỉnh kỷ lục hồi tháng Giêng, hoặc khởi đầu cho đợt tăng giá mới.

Mức độ rủi ro đối với vàng đang ở giai đoạn cao điểm. Dù từng ghi nhận mức kỷ lục 5.595 USD/ounce vào ngày 29/1, nhưng đến nay, vàng đã giảm hơn 22% giá trị. Đợt giảm này xuất phát từ việc kỳ vọng cắt giảm lãi suất tan biến và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

Điểm đảo chiều bất lợi bắt đầu từ CPI tháng 4 với mức 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức cao nhất kể từ tháng 5/2023, do chi phí năng lượng tăng vọt vì xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran. Hiện nay, với dự báo lạm phát tháng 5 tiếp tục tăng tốc lên 4,2%, giới giao dịch đang chuẩn bị cho kịch bản gây tổn hại đến triển vọng ngắn hạn của vàng.

Kịch bản giảm giá vàng cũng đã được xác định rõ ràng. Nếu lạm phát ở mức 4,2% hoặc cao hơn, đây sẽ là bằng chứng khẳng định lạm phát đang tăng tốc trở lại, buộc thị trường chuyển sang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn.

Giá vàng lao dốc không phanh.

Các chuyên gia dự báo CPI lõi duy trì từ 3% đến 4% và các con số chính có nguy cơ tăng cao khi giá dầu thô tác động đến giá tiêu dùng. Hệ quả là Goldman Sachs đã loại bỏ toàn bộ các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, lùi dự báo đợt cắt giảm đầu tiên đến tháng 6/2027 và nâng xác suất tăng lãi suất nhẹ từ 10% lên 20%.

BNP Paribas thậm chí còn dự báo Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 12 và kéo dài sang năm 2027. Một chỉ số CPI cao sẽ xác nhận các dự báo này, đẩy lợi suất thực tăng mạnh và khiến mốc hỗ trợ 4.300 USD đối mặt với nguy cơ bị xuyên thủng.

Ngược lại, kịch bản lạc quan tuy hẹp hơn nhưng vẫn rất quan trọng. Để vàng phục hồi vững chắc, CPI tháng 5 cần thấp hơn dự báo, cho thấy mức tăng tháng 4 chỉ là sự bất thường do năng lượng.

Kết quả này sẽ làm giảm áp lực lên lợi suất thực, suy yếu đồng đô la và khôi phục kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Nếu kịch bản ôn hòa này xảy ra, vàng có thể phục hồi lên vùng 4.500 USD và bước vào cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần tới với động lực tăng giá thay vì tâm thế phòng thủ.

Vì sao sao thời điểm công bố CPI tháng 5 lại được chú ý?

Thời điểm công bố CPI vào thứ 4 trở nên quan trọng vì nó tạo tiền đề cho cuộc họp FOMC ngày từ ngày 16 đến ngày 17/ 6. Đây là cuộc họp đầu tiên dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh - người vừa nhậm chức hôm 15/5, sau khi ông Jerome Powell rời nhiệm sở.

Cuộc họp này bao gồm Tóm tắt Dự báo Kinh tế, cung cấp tín hiệu đầy đủ nhất về hướng đi lãi suất. Chỉ số CPI và cuộc họp FOMC tạo thành chuỗi sự kiện định hình hướng đi của vàng trong suốt mùa hè.

Liệu giá vàng có tăng trở lại?

Nếu coi số liệu ngày thứ 4 là đặt nền móng, thì cuộc họp ngày 17/6 chính là thời điểm quyết định. Một chỉ số CPI cao đi kèm thông điệp cứng rắn từ tân Chủ tịch Warsh sẽ là sự kết hợp tồi tệ nhất, đẩy vàng xuống dưới 4.300 USD. Ngược lại, chỉ số thấp cùng giọng điệu thận trọng từ ông Warsh sẽ mở đường cho sự phục hồi.

Trước đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 với 172.000 việc làm mới đã loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 6, củng cố rằng thị trường lao động quá mạnh mẽ để Fed nới lỏng chính sách.

Bối cảnh này khiến CPI trở thành biến số quan trọng nhất trong tuần. Mặc dù Chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ công bố vào thứ Năm để cung cấp thông tin về áp lực chi phí bán buôn, nhưng hướng đi chung vẫn được quyết định bởi số liệu CPI sáng thứ Tư.

Dù chịu áp lực lãi suất, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu cấu trúc bền vững. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bổ sung 9,95 tấn vàng trong tháng 5, nâng dự trữ lên 2.331,52 tấn, đánh dấu tháng tích lũy thứ 19 liên tiếp.

Toàn cầu ghi nhận các ngân hàng trung ương mua 1.237 tấn vàng trong năm 2025, năm thứ ba liên tiếp vượt mốc 1.000 tấn. Hội đồng Vàng Thế giới báo cáo nhu cầu vàng toàn cầu đạt kỷ lục 193 tỷ đô la trong quý I/2026. Những dòng vốn này tạo mức sàn vững chắc, giúp giá vàng vẫn cao hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

CPI sẽ công bố lúc 8 giờ 30 sáng giờ miền Đông thứ 4. Đối với vàng, con số này mang ý nghĩa nhị phân. Xác nhận lạm phát tăng tốc sẽ nghiêng cán cân về giai đoạn giảm giá kéo dài với mức 4.300 USD làm giới hạn.

Ngược lại, một bất ngờ giảm giá sẽ mở ra cánh cửa phục hồi trước cuộc họp quan trọng nhất của Fed trong năm. Tính toàn vẹn của thị trường tăng giá về mặt cấu trúc vẫn được giữ vững, nhưng trong ngắn hạn, chỉ số lạm phát này sẽ quyết định liệu vàng có thể thực hiện bước chuyển biến mang tính quyết định hay không.