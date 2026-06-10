Hàng loạt tuyến tàu và chặng bay giảm giá vé

Bước vào giai đoạn cao điểm du lịch hè năm 2026, thị trường vận tải hành khách nội địa đang chứng kiến những tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ khi cả hai lĩnh vực trọng điểm là hàng không và đường sắt đều bắt đầu triển khai các chính sách hạ nhiệt giá vé. Đặc biệt, nếu như năm ngoái nhiều gia đình và doanh nghiệp đã sớm lên kế hoạch du lịch từ cuối tháng 4, thì năm nay nhu cầu lại xuất hiện khá muộn màng do ảnh hưởng trực tiếp từ việc giá vé neo ở mức quá cao trong nhiều tháng đầu năm. Sự điều chỉnh đồng loạt trong thời điểm hiện tại không chỉ tháo gỡ nút thắt về chi phí cho người tiêu dùng mà còn tạo ra một cú hích cần thiết, hứa hẹn đem lại sự phục hồi cho ngành du lịch toàn quốc.

Đối với ngành hàng không, điểm bất thường của thị trường từ cuối tháng 2 đến hết tháng 5 vừa qua là sự khan hiếm của các dải vé giá rẻ vốn thường xuất hiện trong mùa thấp điểm. Hành khách liên tục phải chi trả mức giá phổ biến dao động từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng cho mỗi chiều bay tùy thuộc vào đường bay và khung giờ, khiến không ít người đành phải trì hoãn kế hoạch nghỉ ngơi của gia đình. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, nhằm đối phó với sức mua kém, các hãng bay đã quyết định mở rộng dải vé thấp và đẩy mạnh các chương trình kích cầu, giúp giá vé khứ hồi trên nhiều chặng bay nội địa giảm từ 10% đến 15% so với tháng trước đó.

Chia sẻ thực tế về sự thay đổi mức giá, chị Hằ ng (phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết chị vừa mua 4 vé khứ hồi chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang cho gia đình đi vào giữa tháng 6 với giá gần 4,8 triệu đồng, tương đương khoảng 1,2 triệu đồng mỗi vé. Chị đánh giá mức này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn tháng 3, khi chị từng phải chi gần 2 triệu đồng chỉ cho một chặng bay một chiều trong chuyến công tác.

Giá vé máy bay chặng TP Hồ Chí Minh - Nha Trang đầu tháng 6, giá chưa bao gồm thuế và phí. Ảnh chụp màn hình.

Trên các hệ thống đại lý, những chuyến bay xa như tuyến Hà Nội đi Côn Đảo hiện ở mức 7,6 đến 8 triệu đồng khứ hồi, ghi nhận mức giá thấp hơn khoảng một triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hoặc Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều thời điểm có vé khuyến mãi chưa bao gồm thuế phí chỉ từ 610.000 đồng đến 810.000 đồng mỗi chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách cân đối ngân sách.

Lý giải sâu hơn về xu hướng hạ nhiệt này, bà Nguyễn Thiên Thanh, đại diện một đại lý vé máy bay tại Hà Nội nhận định, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và các khoản phụ thu vẫn ở mức cao thì mặt bằng giá hiện nay được xem là khá thấp: "Vietnam Airlines gần đây đã xuất hiện trở lại các hạng phổ thông tiết kiệm và phổ thông cơ bản. Trước đó, nhiều thời điểm khách chủ yếu chỉ còn lựa chọn các hạng phổ thông linh hoạt hoặc nhóm giá cao hơn". Không chỉ riêng Vietnam Airlines tung thêm khuyến mãi, nhiều hãng hàng không khác cũng đang tích cực giảm giá các hạng dịch vụ cao, tặng kèm tiện ích hành lý ký gửi và cả quyền chọn chỗ ngồi.

Yếu tố then chốt giúp các hãng hàng không tự tin mở rộng dải giá nằm ở sự hạ nhiệt của chi phí nhiên liệu bay Jet A1, khi mức giá đã giảm mạnh từ đỉnh trên 240 USD mỗi thùng xuống còn dao động quanh mức 140 USD. Theo kế hoạch, Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng đến gần 5,5 triệu ghế trên toàn mạng bay từ nay đến giữa tháng 8, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Các mức giá thấp hiện đã chiếm tỷ trọng lên tới 40% tổng số ghế mở bán trên mạng bay nội địa. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác trung bình lên tới 720 chuyến bay mỗi ngày từ 1/6 đến 15/8, tăng 15% so với lịch bay thông thường, trong đó có khoảng 440 chuyến bay nội địa.

Chung tay chia lửa cùng hàng không, ngành đường sắt cũng đang cho thấy những nỗ lực vượt bậc để thu hút khách du lịch bằng hàng loạt chương trình ưu đãi linh hoạt. Kéo dài từ ngày 8/6 cho đến hết ngày 16/8, ngành đường sắt áp dụng mức giảm giá trực tiếp từ 10% đến 20% cho nhiều tuyến tàu khách trải dài khắp mọi miền đất nước vào các ngày thường trong tuần. Việc giảm 10% giá vé được áp dụng cho các chuyến tàu như tàu QB2 chặng Đồng Hới đi Hà Nội, tàu SE18 chặng Đà Nẵng đi Hà Nội hay các mác tàu phía Nam như SE30 chạy tuyến Sài Gòn đi Quy Nhơn và cụm tàu kết nối Nha Trang. Đặc biệt, nếu lựa chọn hành trình Hà Nội đi Vinh, hành khách sẽ được hưởng mức giảm sâu tới 20% đối với khoang 6 giường trên các tàu NA1 và NA2 khi di chuyển vào các ngày đầu hoặc giữa tuần. Đồng thời, hệ thống đường sắt cũng kịp thời bổ sung tính năng tự động xếp chỗ khi mua vé trực tuyến, ưu tiên những người đi theo nhóm được ngồi cùng toa và gần nhau.

Đường sắt áp dụng các chính sách giảm giá vé đến 20% đối với các chuyến tàu đi vào ngày thường trong tuần (Ảnh: nguồn Traravico).