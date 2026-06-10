Lừa người già đến kiệt quệ: Ở nhà họ có bố mẹ không?

Những ngày qua, khi theo dõi loạt phóng sự điều tra của VTV về bẫy hợp đồng kỳ nghỉ, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng người xem không chỉ là những con số thiệt hại, mà là những khoảng lặng đầy xót xa. Hình ảnh những cụ ông, cụ bà tóc đã bạc trắng, đôi bàn tay run rẩy cầm xấp tài liệu dày cộp kèm theo những chiếc "thẻ VIP" vô tri mang lại một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Họ, ở cái tuổi lẽ ra phải được an yên vui vầy bên con cháu, nay lại phải đứng trước ống kính máy quay với ánh mắt thất thần, bất lực vì nhận ra toàn bộ số tiền tích lũy dưỡng già, thậm chí là cả mảnh đất, căn nhà - điểm tựa cuối cùng của cuộc đời - đã biến mất sau những điều khoản lắt léo.

Đối lập với sự khắc khổ của các nạn nhân là chân dung của những người môi giới: họ còn rất trẻ, khoác lên mình những bộ âu phục thời thượng, nụ cười luôn thường trực và lúc nào cũng rót ra những lời mật ngọt. Nhìn những gương mặt sáng láng, tràn đầy sức sống ấy, người ta bỗng thấy lòng mình chùng xuống bởi một câu hỏi cay đắng: Tại sao họ nỡ…? Những cụ già đứng trước mặt họ, với niềm tin ngây thơ và sự thật thà - cũng đâu khác gì ông bà, cha mẹ họ ở nhà? Khi những người trẻ ấy dùng kỹ năng thao túng tâm lý để đưa một mái đầu bạc vào mê cung nợ nần, họ có từng một lần nhìn thấy bóng dáng đấng sinh thành của mình trong đó? Tiền bạc có thể kiếm bằng nhiều cách, nhưng khi người ta lạnh lùng "săn mồi" trên chính sự yếu thế và tình yêu thương của những người đáng tuổi cha chú mình, đó không còn là câu chuyện của một bài toán kinh tế, mà là tiếng thở dài đau xót về sự rạn nứt của tình người.

Ranh giới cuối cùng của sự tàn nhẫn

Từ xưa đến nay, trong mạch ngầm văn hóa của người Việt, "kính già, yêu trẻ" chưa bao giờ đơn thuần là một câu khẩu hiệu giáo điều. Đó là chiếc neo giữ lại phần "người" trong mỗi cá thể, là gốc rễ của đạo lý và lòng trắc ẩn tối thiểu. Thậm chí, ngay cả trong những góc tối tăm, thô ráp nhất của xã hội - nơi những luật ngầm của giới giang hồ ngự trị - người ta vẫn luôn tự vạch ra một lằn ranh đỏ bất khả xâm phạm: tuyệt đối không đụng đến người già và trẻ nhỏ. Bởi suy cho cùng, đó là những đối tượng yếu thế, không còn hoặc chưa có khả năng tự vệ trước những sóng gió hay mưu mô cuộc đời. Bảo vệ họ là bản năng đạo đức của xã hội.

Thế nhưng, thực tế từ những bẫy hợp đồng kỳ nghỉ lại phơi bày một sự thật đáng buồn, khi ranh giới đạo đức ấy bị xóa nhòa một cách lạnh lùng bởi chính những người trẻ tuổi. Những chàng trai, cô gái đứng sau các bàn tư vấn ấy không phải là những kẻ thiếu nhận thức. Họ có tri thức, có người còn được đào tạo bài bản trong những ngôi trường lớn, được trang bị những kiến thức cao cấp. Nhưng thay vì dùng sự nhạy bén, dùng thanh xuân và tri thức để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội, họ lại chọn dùng nó làm thứ vũ khí sắc lẹm để đưa những người "gần đất xa trời" vào bẫy.

Điều đáng sợ nhất không nằm ở sự lắt léo của những tờ hợp đồng, mà nằm ở sự đóng băng hoàn toàn về mặt cảm xúc của những người trẻ này. Làm sao người ta có thể thản nhiên rót mật vào tai một người đáng tuổi ông bà mình, rồi nhìn họ gom góp từng đồng lương hưu ít ỏi, thậm chí ký vào những tờ giấy nợ mà lòng không một chút gợn sóng? Làm sao họ có thể nhởn nhơ tính toán phần trăm hoa hồng, hân hoan ăn mừng doanh số dựa trên những giọt nước mắt khốn đốn, những đêm mất ngủ đến đổ bệnh của một mái đầu bạc? Khi đồng tiền kiếm được bằng cách tước đoạt đi chỗ dựa cuối đời của người già được dùng để đổi lấy những bộ đồ hiệu, những chuyến du lịch sang chảnh, người ta buộc phải tự hỏi: Phía sau diện mạo sáng láng kia, phần trắc ẩn con người đã bị bào mòn đến mức nào để có thể trở nên tàn nhẫn và vô cảm đến thế?

Khi sự việc vỡ lở trên truyền thông, giữa làn sóng phẫn nộ của dư luận, đôi khi vẫn thấp thoáng những tiếng thở dài vô cảm: "Tại các cụ tham nên mới bị lừa". Nhưng đó là một cái nhìn vô cùng phiến diện và tàn nhẫn đối với những người già. Nếu thực sự bước vào thế giới tâm lý của họ, chúng ta mới cay đắng nhận ra một sự thật: các cụ không hề tham, họ chỉ quá đỗi yêu thương con cháu mình.

Bước vào giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời, người già thường phải đối mặt với một nỗi sợ vô hình nhưng vô cùng lớn lao: nỗi sợ trở thành gánh nặng. Khi sức khỏe suy giảm, không còn làm ra của cải vật chất, họ dễ rơi vào trạng thái tự ti, luôn khát khao được chứng minh rằng mình vẫn còn giá trị, vẫn có thể lo toan cho gia đình. Họ gom góp những đồng tiền dưỡng già tích lũy cả đời, ký vào những tấm thẻ nghỉ dưỡng xa xỉ hoàn toàn không phải vì nhu cầu hưởng thụ ích kỷ cá nhân. Các cụ mua vì bị mê hoặc bởi viễn cảnh về những chuyến đi mà cả gia đình, con cháu sẽ được quây quần, vui vẻ bên nhau. Họ xuống tiền vì lời hứa hẹn đầy ngọt ngào của nhân viên tư vấn rằng "đây là một khoản đầu tư sinh lời, là tài sản tích lũy vững chắc để lại làm của hồi môn cho các con". Đó là bản năng vị tha, là tình yêu thương vô điều kiện của những bậc làm cha, làm mẹ, hoàn toàn không phải lòng tham.

Sự bất nhân tột cùng của chiếc bẫy này chính là việc những kẻ lừa đảo đã nắm thóp được tâm lý nhạy cảm đó. Chúng đang bán một "bánh vẽ" về sự viên mãn và giá trị cá nhân để đánh trúng vào nỗi lo âu của người già. Chúng đóng giả làm những đứa con cháu hiếu thảo, dành cho các cụ sự quan tâm, trò chuyện hàng giờ - thứ mà con cháu bận rộn trong cuộc sống hiện đại đôi khi vô tình lãng quên. Để rồi, khi đã chiếm được lòng tin, chúng nhẫn tâm biến chính tình yêu thương thiêng liêng và lòng tốt của các cụ thành món mồi béo bở để trục lợi. Hành vi đó là sự giẫm đạp tàn nhẫn lên sự yếu đuối, bất an và cả tình thương của người già - để lại những vết thương mà có lẽ những năm tháng ít ỏi còn lại của cuộc đời, các cụ cũng chẳng thể nào nguôi ngoai.

Sự nhởn nhơ vô cảm

Đằng sau những bảng xếp hạng doanh số được vinh danh, đằng sau những bức ảnh check-in sang chảnh tại các nhà hàng xa hoa hay những chuyến du lịch đắt đỏ của những người trẻ ấy, thực chất là gì? Đó là những đồng tiền thấm đẫm nước mắt và sự bế tắc của những người già yếu. Để có được số tiền hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng nộp vào tài khoản của các công ty sở hữu kỳ nghỉ, nhiều cụ già đã phải cay đắng rút sạch những đồng tiền dưỡng già cuối cùng. Cay đắng hơn, có những mái đầu bạc phải lén lút con cái mang cầm cố chiếc sổ hưu - nguồn sinh kế duy nhất mỗi tháng, hay nơm nớp lo sợ dâng hai tay chiếc sổ đỏ của ngôi nhà mình đang ở chính những kẻ đang lừa mình. Nhức nhối nhất là hình ảnh những kỷ vật thiêng liêng, từ chiếc nhẫn cưới đến chút vàng kỷ niệm của người bạn đời quá cố, cũng bị đem bán sạch trong sự hoảng loạn vì những lời thúc ép, đe dọa nợ nần từ những kẻ nhân danh "tư vấn viên". Những món đồ mang giá trị tinh thần vô giá, thứ duy nhất kết nối họ với quá khứ và những người thân yêu đã khuất, bỗng chốc bị tước đoạt chỉ để quy đổi thành những chiếc thẻ VIP vô tri và đống giấy lộn dài hàng chục trang.

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Mỗi tối, khi rời khỏi văn phòng lấp lánh ánh đèn, cầm trên tay những đồng hoa hồng béo bở kiếm được từ sự khốn cùng của người khác để mua sắm xe sang, đồ hiệu, không biết những người trẻ ấy có bao giờ cảm thấy rùng mình? Khi bước chân về nhà, đối diện với mâm cơm gia đình, nhìn vào ánh mắt hiền từ của cha mẹ, vào mái tóc đã điểm sương của ông bà ruột thịt, họ nghĩ gì? Họ có thấy hổ thẹn khi người mà họ vừa đẩy vào đường cùng ngoài kia cũng đang ở độ tuổi này, cũng có những đứa con, đứa cháu mà họ hết mực yêu thương?

Đó là một câu hỏi nhức nhối về quy luật nhân quả và sự đối diện với chính lương tâm mình. Liệu có khi nào, trong một phút giây tĩnh lặng hiếm hoi, họ giật mình nghĩ đến tương lai? Đời người ai rồi cũng phải già đi, và thời gian thì chẳng chừa một ai. Họ có từng lo sợ rằng, một ngày nào đó khi cha mẹ họ bước ra đường, hay chính bản thân họ khi đã ở cái tuổi xế bóng, chân chậm mắt mờ, cũng sẽ trở thành "con mồi" bị những người trẻ khác bủa vây, thao túng và đối xử tàn nhẫn y như cách họ đang gieo rắc hôm nay? Đồng tiền dơ bẩn có thể mang lại sự thỏa mãn vật chất tức thời, nhưng nó cũng là thứ vật chất lạnh lùng nhất, sẵn sàng đóng băng và mài mòn đi chút tính người cuối cùng, để lại một khoảng trống hoác hoác về đạo đức mà không một thứ xa xỉ phẩm nào có thể khỏa lấp nổi.

Trước sự phẫn nộ của dư luận, luật pháp chắc chắn sẽ vào cuộc quyết liệt để trả lại sự công bằng và nghiêm trị những mô hình biến tướng này. Thế nhưng, ngoài những chế tài nghiêm khắc của pháp lý, bản án lớn nhất và dai dẳng nhất đối với những kẻ "săn mồi trên mái đầu bạc" vẫn là sự phán xét từ tòa án lương tâm. Cuộc sống này có trăm vạn lối đi, tiền bạc có thể kiếm bằng nhiều cách bằng sức lao động chân chính. Nhưng lựa chọn làm giàu dựa trên sự khốn cùng, hoảng loạn và tước đoạt đi những điểm tựa cuối đời của người già chính là sự tự tước đi tư cách làm người tối thiểu. Đó là một món nợ nhân quả mà không một sự nhởn nhơ, hưởng thụ nào có thể trốn tránh được mãi.

Loạt phóng sự khép lại không chỉ để lên án một công ty hay một nhóm đối tượng, mà là một lời cảnh tỉnh sâu sắc gửi đến tất cả những người trẻ chúng ta. Hãy chậm lại một nhịp giữa guồng quay bận rộn, trở về nhà và nhìn thật sâu vào những nếp nhăn, vào mái tóc đã ngả màu của cha mẹ, ông bà mình để thấu hiểu nỗi lòng của họ. Người già ở xã hội hiện đại thực ra rất cô đơn, và chính nỗi cô đơn, khao khát được thuộc về đó đã vô tình biến họ thành những miếng mồi béo bở cho sự tàn nhẫn ngoài xã hội.

Tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ đấng sinh thành trước bão giông cuộc đời không phải là những lời cảnh báo khô khan, mà chính là sự quan tâm, lắng nghe và sẻ chia mỗi ngày từ con cháu. Đừng để sự vô tâm của chúng ta vô tình đẩy cha mẹ vào vòng tay của những kẻ lạ đầy âm mưu, và cũng đừng để đến khi mọi sự vỡ lở, chúng ta mới nhận ra cái giá phải trả cho sự thiếu sót của tình thân là quá đắt.