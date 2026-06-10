Trứng gà rớt giá, người nuôi lỗ nặng, bán lẻ giảm nhỏ giọt

Nhiều tháng nay, người chăn nuôi gà đẻ trứng tại Đồng Nai liên tục lao đao khi giá trứng giảm sâu xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Có thời điểm, trứng gà chỉ còn 800 đồng/quả tại trại, thấp hơn rất nhiều so với giá thành sản xuất.

Trong khi đó, tại các chợ dân sinh và siêu thị ở TP.HCM, giá bán lẻ vẫn dao động từ 23.000 - 30.000 đồng/chục, khiến không ít người đặt câu hỏi: Vì sao người nuôi thua lỗ nặng nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được mua trứng với giá rẻ hơn?

Càng bán càng lỗ

Tại một trang trại nuôi gà đẻ ở xã Thống Nhất (TP Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Chiểu vẫn đều đặn xuất bán khoảng 40.000 quả trứng mỗi ngày. Tuy nhiên, thay vì vui mừng vì sản lượng lớn, người chủ trại lại đứng ngồi không yên khi mỗi quả trứng bán ra đều đồng nghĩa với việc phải gánh thêm thua lỗ.

Giá trứng gà tại nhiều trang trại ở Đồng Nai giảm xuống còn 800-1.200 đồng/quả, thấp hơn giá thành sản xuất.

Ông Chiểu cho biết chi phí để sản xuất một quả trứng hiện dao động khoảng 1.600 đồng, bao gồm thức ăn chăn nuôi, điện, nước, thuốc thú y, vaccine, nhân công và các chi phí vận hành khác. Trong khi đó, giá bán hiện chỉ quanh mức 1.200 đồng/quả, thậm chí có những lô trứng nhỏ chỉ còn khoảng 800 đồng/quả.

“ Giá bán thấp hơn giá thành từ vài trăm đồng mỗi quả. Mỗi ngày xuất hàng chục nghìn quả nên số tiền lỗ cộng dồn rất lớn. Nhưng nếu không bán thì càng khó khăn hơn vì trứng không thể tồn kho lâu ”, ông Chiểu chia sẻ.

Theo người chăn nuôi, áp lực hiện nay không chỉ đến từ giá bán xuống thấp mà còn bởi chi phí đầu vào vẫn neo ở mức cao. Giá thức ăn, thuốc thú y, vắc xin và nhiều loại vật tư phục vụ sản xuất đều duy trì mặt bằng giá cao.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết tình trạng giá trứng giảm sâu đã kéo dài từ đầu năm 2026 đến nay và đang khiến nhiều hộ chăn nuôi rơi vào cảnh khó khăn.

Theo ông Đoán, hiện giá trứng loại lớn, khoảng 20kg mỗi cây 300 quả, chỉ còn khoảng 1.000 - 1.200 đồng/quả. Với các loại trứng nhỏ hơn, giá chỉ khoảng 800 đồng/quả.

Trong khi đó, giá thành sản xuất dao động từ 1.400 - 1.600 đồng/quả. Điều này đồng nghĩa người chăn nuôi đang lỗ trung bình khoảng 400 đồng trên mỗi quả trứng bán ra.

“ Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá trứng hiện chỉ còn khoảng 60%. Đây là mức giảm rất sâu và kéo dài trong thời gian dài ”, ông Đoán nhận định.

Mỗi ngày, nhiều trang trại xuất bán hàng chục nghìn quả trứng nhưng người chăn nuôi vẫn phải gánh lỗ do giá bán lao dốc.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nguyên nhân chính xuất phát từ quy luật cung vượt cầu.

Năm 2025, thị trường trứng từng trải qua giai đoạn thuận lợi khi giá bán đạt từ 2.000 - 2.200 đồng/quả. Lợi nhuận hấp dẫn khiến nhiều doanh nghiệp và hộ chăn nuôi mạnh tay tăng đàn.

Tuy nhiên, khi sản lượng tăng mạnh trong khi sức tiêu thụ không tăng tương ứng, thị trường nhanh chóng rơi vào tình trạng dư cung.

Bên cạnh đó, yếu tố xuất khẩu cũng góp phần tác động đến giá trứng. Năm ngoái, nhiều doanh nghiệp Campuchia chuyển sang nhập trứng từ Việt Nam. Nhu cầu tăng giúp giá trứng trong nước duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên hiện nay, tình hình đã thay đổi. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã sang Campuchia đầu tư trang trại, sản xuất ngay tại thị trường này. Nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam giảm mạnh, khiến lượng trứng tiêu thụ trong nước tăng lên và gây dư thừa nguồn cung.

Theo ông Đoán, Đồng Nai hiện có tổng đàn gia cầm khoảng 42 triệu con, bao gồm cả gà thịt và gà đẻ trứng. Giá gà thịt hiện cũng ở mức thấp, chỉ hơn 30.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất đã vượt 40.000 đồng/kg.

Người nuôi gà thịt đang lỗ khoảng 10.000 đồng/kg, đồng thời gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nên phải lưu đàn kéo dài, làm tăng thêm chi phí.

Trước áp lực thua lỗ kéo dài, nhiều chủ trại gà đẻ đã bắt đầu cắt giảm đàn. Những đàn gà có tỷ lệ đẻ thấp được đưa vào diện loại thải để giảm chi phí.

“ Hiện các trại chỉ giữ lại những đàn có tỷ lệ đẻ trên 90%. Những đàn dưới 80% gần như phải loại bỏ vì càng nuôi càng lỗ ”, ông Đoán cho biết.

Theo dự báo của ngành chăn nuôi, nếu tình trạng cung vượt cầu tiếp tục kéo dài, việc cắt giảm đàn sẽ diễn ra mạnh hơn trong thời gian tới.

Nguồn cung dồi dào khiến thị trường trứng rơi vào tình trạng dư thừa, kéo giá thu mua tại trại xuống mức thấp nhất nhiều năm.

Giá bán lẻ ít biến động

Trong khi người chăn nuôi đang phải bán trứng dưới giá thành, thị trường bán lẻ lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Tại chợ Đo Đạc (phường Bình Trưng, TP.HCM), bà Trang, một tiểu thương kinh doanh trứng lâu năm, cho biết giá bán lẻ hiện chưa có nhiều biến động.

Theo bà, trứng gà công nghiệp đang được bán từ 23.000 - 30.000 đồng/chục tùy kích cỡ và chất lượng. Trứng gà ta dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/chục. Trứng vịt phổ biến ở mức khoảng 30.000 đồng/chục, có loại lên đến 35.000 đồng.

Lý giải việc giá trứng tại trang trại giảm mạnh nhưng giá bán lẻ chưa giảm tương ứng, bà Trang cho biết tiểu thương chủ yếu nhập hàng qua các đầu mối và thương lái nên khó tiếp cận trực tiếp nguồn trứng giá rẻ từ nhà vườn.

Dù giá trứng tại trang trại giảm sâu, giá bán lẻ tại chợ và siêu thị vẫn duy trì ở mức 23.000-30.000 đồng/chục.

Theo bà, dù giá tại trại lao dốc nhưng các khâu trung gian chưa điều chỉnh giá bán, trong khi chi phí vận chuyển, phân phối vẫn duy trì ở mức cao. Vì vậy, giá trứng đến tay người tiêu dùng chỉ giảm rất ít hoặc gần như không thay đổi trong thời gian qua.

Một số tiểu thương cho biết, trên thị trường cũng xuất hiện những điểm bán trứng gà 10.000 đồng/chục nhưng thực tế thì là trứng kém chất lượng. Có loại đập ra thì lòng đỏ và lòng trắng hòa vào nhau, bị vữa lòng, thậm chí có mùi hôi nên không thể sử dụng được.

Điều khiến nhiều người chăn nuôi băn khoăn nhất hiện nay là khoảng cách quá lớn giữa giá tại trại và giá bán đến tay người tiêu dùng.

Nếu tính theo mức giá 800 - 1.000 đồng/quả tại trại, một chục trứng chỉ tương đương 8.000 - 10.000 đồng. Tuy nhiên khi đến chợ hoặc siêu thị, giá bán thường tăng lên 23.000 - 30.000 đồng/chục.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, phần lớn lợi nhuận đang nằm ở các khâu trung gian. Đối với các hộ nuôi nhỏ lẻ, việc tiêu thụ hiện vô cùng khó khăn. Nhiều chủ trại không thể bán trực tiếp cho hệ thống siêu thị mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.

Người tiêu dùng chưa được hưởng lợi nhiều từ đợt giảm giá trứng khi khoảng cách giữa giá tại trại và giá bán lẻ vẫn rất lớn.

Các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn với hàng trăm nghìn đến hàng triệu con gà thường có hợp đồng dài hạn với hệ thống siêu thị, nhà phân phối nên đầu ra ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn của thị trường.

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi, để giải quyết nghịch lý giá trứng hiện nay cần có sự điều tiết tốt hơn về cung cầu, đồng thời tăng cường các kênh kết nối trực tiếp giữa người chăn nuôi với hệ thống phân phối.

Khi khoảng cách từ trang trại đến bàn ăn được rút ngắn, người tiêu dùng có cơ hội mua sản phẩm với giá hợp lý hơn, trong khi người chăn nuôi cũng được hưởng mức giá công bằng hơn cho công sức và chi phí đã bỏ ra.