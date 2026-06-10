iPhone mới của Apple lộ diện qua iOS 27

Trong khuôn khổ sự kiện WWDC 2026, Apple đã giới thiệu iOS 27 cùng hàng loạt thay đổi liên quan đến giao diện và khả năng thích ứng của ứng dụng trên nhiều kích thước màn hình.

Tuy nhiên, điều gây chú ý không nằm ở các tính năng mới dành cho người dùng, mà là những dấu hiệu trong mã nguồn hệ điều hành có thể liên quan đến chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng.

Theo ghi nhận từ MacRumors, Apple đang khuyến khích các nhà phát triển xây dựng ứng dụng theo hướng linh hoạt hơn, thay vì tối ưu cho từng thiết bị cụ thể. Các ứng dụng được thiết kế theo cách này có thể tự động điều chỉnh giao diện trên nhiều kích thước và tỷ lệ màn hình khác nhau.

Hình ảnh phác hoạ mẫu iPhone Ultra dựa trên các tin đồn. (Ảnh minh hoạ)

Cùng với đó, Apple cũng giới thiệu khả năng thay đổi kích thước ứng dụng trên iPhone và iPad khi sử dụng bộ công cụ phát triển mới nhất. Các ứng dụng xây dựng bằng SwiftUI cũng được cập nhật để hỗ trợ tốt hơn cho những thiết bị có màn hình linh hoạt.

Đáng chú ý, hãng còn bổ sung trình giả lập iOS có thể thay đổi kích thước cửa sổ và nâng cấp tính năng Previews trong Xcode, cho phép lập trình viên kiểm tra giao diện ứng dụng trên nhiều định dạng màn hình khác nhau. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết nếu Apple sắp tung ra một thiết bị có thiết kế hoàn toàn mới.

Bên cạnh những thay đổi dành cho nhà phát triển, cộng đồng công nghệ còn phát hiện một số chuỗi mã trong iOS 27 được cho là liên quan đến phần cứng màn hình gập. Trong đó có các từ khóa như "foldState" (trạng thái gập) và "angleDegrees" (góc gập), cùng một khóa dữ liệu mới đề cập đến tổng số màn hình tích hợp trên thiết bị.

Những chi tiết này càng củng cố các tin đồn xuất hiện trong thời gian qua về việc Apple đang phát triển một mẫu iPhone màn hình gập. Nhiều nguồn tin cho rằng thiết bị có thể mang tên iPhone Ultra và được giới thiệu cùng dòng iPhone 18 vào cuối năm nay.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone Ultra có thể sở hữu màn hình chính 7,8 inch khi mở ra và màn hình phụ 5,5 inch ở bên ngoài. Thiết bị được cho là sử dụng khung titan, bản lề Liquid Metal, chip A20 thế hệ mới, modem C2 do Apple tự phát triển và hệ thống camera kép phía sau.

Nếu những thông tin này trở thành hiện thực, iPhone Ultra không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Apple tham gia thị trường điện thoại gập mà còn có thể trở thành mẫu iPhone đắt đỏ nhất từ trước đến nay với mức giá dự kiến trên 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng).