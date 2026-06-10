Cận cảnh GAC GS3 sắp về Việt Nam: 177 PS, có chi tiết hiếm thấy trong phân khúc, sẵn sàng "đấu" Yaris Cross, Xforce

GAC GS3 (hay còn gọi là GS3 Emzoom) đang tiến gần ngày ra mắt khách hàng Việt Nam khi nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc và cho biết xe sẽ trình làng ngay trong tháng 6. Trước thời điểm mở bán, những hình ảnh cận cảnh phiên bản đang phân phối tại Malaysia phần nào hé lộ thiết kế, trang bị và cấu hình vận hành của mẫu SUV hạng B này. Trước đó, lô xe tay lái thuận đầu tiên cũng đã được ghi nhận trên đường về nước.

GAC GS3 Emzoom bản tay lái nghịch phân phối tại Malaysia. Ảnh: Linh Đan

Theo tư vấn bán hàng tại đại lý, GAC GS3 Emzoom dự kiến chỉ được phân phối tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản cao cấp nhất, thay vì có ba phiên bản Standard, Exclusive và Premium R như tại Malaysia.

Mẫu xe xuất hiện trong bài viết là phiên bản tay lái nghịch đang được phân phối tại Malaysia. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật cơ bản và phần lớn trang bị được công bố gần như tương đồng với phiên bản dự kiến bán ra tại Việt Nam.

GAC GS3 dự kiến ra mắt khách Việt ngay trong tháng 6. Ảnh: Linh Đan

GAC GS3 Emzoom cạnh tranh cùng các đối thủ như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos hay Honda HR-V. Xe sở hữu thiết kế mang phong cách thể thao với nhiều đường nét góc cạnh, đặc biệt ở phần đầu xe.

Phía trước nổi bật với cụm đèn LED sắc sảo kết hợp dải đèn định vị ban ngày dạng LED. Cản trước được tạo hình hầm hố với các hốc gió lớn, trong khi nắp ca-pô có nhiều đường gân nổi nhằm tăng cảm giác thể thao. Xe được trang bị gói ngoại thất R-Style cùng hệ thống ống xả thể thao, những chi tiết vốn là đặc trưng của phiên bản Premium R tại Malaysia.

Thiết kế đầu xe mang phong cách thể thao với nhiều đường nét sắc cạnh. Ảnh: Linh Đan

Nhìn từ bên hông, GS3 Emzoom sở hữu kiểu dáng hiện đại với tay nắm cửa ẩn, một trang bị vẫn còn khá hiếm trong phân khúc SUV cỡ B. Bộ mâm hợp kim 18 inch đi cùng lốp 225/55R18, trong khi gương chiếu hậu có đầy đủ các tính năng chỉnh điện, gập điện và sưởi gương.

Phiên bản dự kiến bán tại Việt Nam có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.446 x 1.850 x 1.600 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm, trong khi khoảng sáng gầm ở mức 145 mm.

Tay nắm cửa ẩn là điểm nhấn hiếm gặp trong phân khúc SUV hạng B. Ảnh: Linh Đan

Đuôi xe tiếp tục là khu vực thể hiện rõ phong cách thiết kế trẻ trung của GS3 Emzoom với cụm đèn hậu LED kéo dài, cánh gió mui lớn và cản sau tạo hình thể thao. Hệ thống ống xả thể thao cùng các chi tiết trang trí riêng góp phần tạo nên diện mạo năng động hơn cho mẫu SUV này.

Bộ mâm 18 inch đi kèm lốp kích thước 225/55R18. Ảnh: Linh Đan

Bước vào khoang nội thất, GS3 Emzoom sử dụng tông màu xanh - đen làm chủ đạo. Khu vực táp-lô được thiết kế theo hướng tối giản với hai màn hình đặt nổi phía sau vô-lăng và trung tâm điều khiển. So với phiên bản đang bán tại Malaysia, GS3 Emzoom dành cho Việt Nam được bổ sung hệ thống đèn viền trang trí tại hai cửa gió điều hòa ngoài cùng trên táp-lô, giúp không gian nội thất có thêm điểm nhấn khi vận hành vào ban đêm.

Nội thất sử dụng màn hình kép theo xu hướng hiện đại. Ảnh: Linh Đan

Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, kết nối điện thoại Android, Bluetooth và cổng USB. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 7 inch.

Ghế ngồi bọc da tổng hợp, trong đó ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế sau được trang bị cửa gió điều hòa riêng, tựa đầu trung tâm và có thể gập theo tỷ lệ 60:40. Khoang hành lý tiêu chuẩn đạt dung tích 341 lít.

Tông màu xanh - đen tạo điểm nhấn khác biệt cho khoang nội thất. Ảnh: Linh Đan

Dưới nắp ca-pô, GAC GS3 Emzoom sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L TGDI, dung tích 1.5L. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 177 PS và mô-men xoắn cực đại 270 Nm.

Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp (7WDCT). Phiên bản đang bán tại Malaysia được trang bị ba chế độ lái gồm Economy, Comfort và Sport. Trong khi đó, phiên bản dự kiến phân phối tại Việt Nam sẽ được bổ sung thêm chế độ Sport+, nâng tổng số chế độ lái lên 4.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, GS3 Emzoom có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8 giây, tốc độ tối đa 190 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,9 lít/100 km theo chuẩn NEDC. Xe sử dụng hệ thống treo trước MacPherson, treo sau thanh xoắn, trợ lực lái điện EPS và bình nhiên liệu dung tích 47 lít.

Cần số điện tử được bố trí trên bệ trung tâm. Ảnh: Linh Đan

Về an toàn, GS3 Emzoom được trang bị phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, ABS, EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo áp suất lốp và camera 360 độ.

Đáng chú ý, xe còn sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ lái tích hợp (ICA), hỗ trợ di chuyển khi tắc đường (TJA), phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo va chạm phía trước (FCW), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), cảnh báo lệch làn (LDW), nhận diện biển báo giao thông (TSR), hỗ trợ đèn pha tự động (HMA) và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Một số hình ảnh khác về mẫu GAC GS3: