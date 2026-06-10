Hãng xe Trung Quốc vẽ lộ trình vượt Toyota thành hãng xe top 1 thế giới trong 5 năm

Chủ tịch kiêm nhà sáng lập BYD Vương Truyền Phúc cho biết hãng xe Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới về quy mô trong vòng 5 năm tới, nhờ tăng trưởng mạnh ở thị trường quốc tế và lợi thế công nghệ.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của BYD diễn ra ngày 9/6/2026, ông Vương Truyền Phúc bày tỏ sự tự tin về triển vọng dài hạn của doanh nghiệp. Theo ông, các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng khẳng định vị thế ở nước ngoài và BYD đang sở hữu nhiều lợi thế về giá bán, công nghệ cũng như trải nghiệm người dùng.

BYD trước đó đặt mục tiêu bán 1,6 triệu xe ở thị trường quốc tế trong năm nay. Tuy nhiên, lãnh đạo hãng cho biết kết quả thực tế nhiều khả năng sẽ vượt kế hoạch ban đầu. Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, đẩy mạnh nội địa hóa tại các thị trường nước ngoài nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BYD cũng đặt cược lớn vào công nghệ lái thông minh. Ông Vương cho biết hiện đã có khoảng 3,15 triệu xe BYD tích hợp các tính năng hỗ trợ lái đang vận hành trên toàn cầu. Hệ thống này tạo ra khối dữ liệu khoảng 200 triệu km mỗi ngày, trở thành nền tảng quan trọng cho việc phát triển xe tự lái thế hệ tiếp theo.

Theo Chủ tịch BYD, công nghệ tự lái cấp độ L3 và L4 có thể được thương mại hóa sớm hơn dự kiến. Hãng đã chuẩn bị đầy đủ về chip, thuật toán và hệ sinh thái dữ liệu, đồng thời xây dựng các trung tâm đào tạo tại châu Âu, Nam Mỹ, Đông Nam Á và Trung Đông để hỗ trợ quá trình triển khai.

Trước những lo ngại của cổ đông về biên lợi nhuận trong nước và khả năng nâng tầm thương hiệu, ông Vương khẳng định BYD sẽ theo đuổi chiến lược cao cấp hóa dựa trên công nghệ cốt lõi. Theo ông, tại nhiều thị trường như Australia, châu Âu hay Nam Mỹ, BYD đã được nhìn nhận như một thương hiệu xe cao cấp.

Lãnh đạo BYD tiết lộ công ty sẽ giới thiệu thêm nhiều công nghệ mới trong năm tới. Những bước tiến này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện khả năng sinh lời trên mỗi xe cũng như củng cố hình ảnh thương hiệu.

Trong giai đoạn ba đến năm năm tới, BYD kỳ vọng sẽ được thúc đẩy bởi cả thị trường nội địa lẫn quốc tế. Với pin Blade thế hệ thứ hai, công nghệ sạc siêu nhanh và nhiều công nghệ độc quyền đang được phát triển, hãng xe Trung Quốc tin rằng mình có thể vươn lên vị trí số một của ngành ô tô toàn cầu vào năm 2030.