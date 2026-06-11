Những vị khách đặc biệt và hành trình khám phá vũ trụ công nghệ Geely

Với lịch trình được thiết kế riêng cho từng nhóm khách mời, hành trình mở ra góc nhìn trực diện hơn về quy mô sản xuất, năng lực công nghệ, chiến lược AI và cách Geely xây dựng niềm tin với người dùng toàn cầu.

"Mình từng nghĩ: xe Trung Quốc thì cũng chỉ vậy thôi". Chia sẻ của MC Lê Minh Ngọc, chủ xe Geely Monjaro tại Việt Nam, phần nào phản ánh tâm lý từng khá phổ biến của nhiều người dùng khi tiếp cận các thương hiệu ô tô Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi tham gia hành trình Global Geely Genius China Tour 2026 cùng các khách mời đến từ nhiều quốc gia, anh cho biết trải nghiệm thực tế đã khiến góc nhìn của mình thay đổi

Điểm đặc biệt của nhóm khách mời Việt Nam chính là ở góc nhìn đa chiều mà họ mang theo. Trong nhóm truyền thông, media có nhiều gương mặt nổi tiếng như anh Lê Hùng - Autodaily; anh Đăng Việt - Autopro, anh Lê Thượng Tiến - kênh Xe Vui Việt Nam, anh Trường Thành - Gearup và Mạnh Linh - Mê Xe… Đây là những người thường xuyên theo dõi, đánh giá thị trường ô tô, có khả năng nhìn sản phẩm từ lăng kính chuyên môn, công nghệ và xu hướng ngành.

Ở nhóm người dùng, các chủ xe như anh Vinh Lê - khách hàng mua xe Coolray đầu tiên tại Buôn Mê Thuột hay MC Lê Minh Ngọc - chủ xe Monjaro lại đem đến một góc nhìn khác: góc nhìn của người đã trực tiếp sử dụng sản phẩm trong đời sống hằng ngày. Trước chuyến đi, anh Vinh từng chia sẻ sau 10.000 km lăn bánh rằng Geely Coolray mang lại cảm giác lái linh hoạt, nhiều trang bị hữu ích và phù hợp với cả nhu cầu đi phố lẫn những cung đường dài. Vì vậy, chuyến trải nghiệm tại Trung Quốc giúp anh có thêm cơ sở để hiểu rõ hơn về nền tảng công nghệ đứng sau chiếc xe mình đang sử dụng.

Anh Vinh Lê bên cạnh chiếc xe Geely Coolray yêu thích của mình.

Với truyền thông, hành trình là cơ hội quan sát "hậu trường" của một thương hiệu ô tô toàn cầu. Với khách hàng, đó là dịp nhìn thấy nơi sản phẩm mình lựa chọn được nghiên cứu, thử nghiệm và đặt trong chiến lược phát triển dài hạn. Các khách mời Việt Nam đều có cơ hội tiếp cận những điểm chạm quan trọng trong hệ sinh thái Geely: từ nhà máy, trung tâm kiểm nghiệm an toàn đến các hoạt động tại Auto China 2026.

Tại Hàng Châu, nơi đặt trụ sở của Geely Auto Group, các khách mời có dịp nhìn rõ hơn quy mô của một tập đoàn không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Thành phố này được xem là một trong những trung tâm công nghệ năng động của Trung Quốc, nơi quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực AI, dữ liệu, thương mại điện tử, xe thông minh và giải pháp di chuyển mới. Trong bối cảnh đó, Geely xuất hiện như một tập đoàn công nghệ - ô tô với hệ sinh thái mở rộng từ xe, nền tảng điện hóa, phần mềm, dữ liệu, vệ tinh, dịch vụ di chuyển đến các ứng dụng AI.

Tại nhà máy của Geely, các khách mời được tận mắt tham quan quy trình sản xuất thông minh, kiểm soát chất lượng, hay cơ sở nghiên cứu ra những nền tảng toàn cầu. Trong ngành ô tô hiện đại, quy mô không chỉ được đo bằng số lượng xe bán ra, mà còn nằm ở khả năng chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và duy trì năng lực phát triển sản phẩm trên nhiều thị trường.

Một trong những trải nghiệm gây thú vị nhất với những vị khách Việt Nam là được khám phá bên trong Trung tâm An toàn Geely tại Ninh Ba. Theo công bố của hãng, đây hiện là trung tâm kiểm nghiệm an toàn ô tô lớn nhất thế giới, được khai trương vào tháng 12/2025, có diện tích khoảng 45.000 m², với khoản đầu tư ban đầu hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Trung tâm được xây dựng nhằm phục vụ các bài thử liên quan đến an toàn xe, đặc biệt trong bối cảnh xe thông minh và xe điện hóa ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn kiểm chứng phức tạp hơn.

Với nhóm truyền thông, việc được chứng kiến buổi thử nghiệm va chạm thực tế và được phép ghi hình đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Trong ngành ô tô, các bài test an toàn thường được xem là phần "hậu trường" nhạy cảm, bởi chúng liên quan trực tiếp đến năng lực kỹ thuật và độ tin cậy của sản phẩm. Việc Geely cho phép media quốc tế quan sát, ghi hình quá trình thử nghiệm cho thấy sự tự tin của hãng vào hệ thống kiểm nghiệm, đồng thời phản ánh cách thương hiệu này muốn đối thoại với thị trường bằng bằng chứng trực quan thay vì chỉ bằng thông số.

"20 năm làm nghề, thì theo trải nghiệm cá nhân mình biết thì lần đầu tiên một hãng xe cho media toàn cầu quay live crash test một cách tự do." Anh Lê Hùng - Autodaily chia sẻ trên trang cá nhân.

Với khách hàng đã mua xe, trải nghiệm này có ý nghĩa gần gũi hơn. Một mẫu xe khi được lựa chọn trong đời sống thường bắt đầu từ thiết kế, trang bị, cảm giác lái, giá bán hoặc thương hiệu. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến cách xe được thử nghiệm an toàn, người dùng có thêm cơ sở để hiểu vì sao sản phẩm mình đang sử dụng không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là kết quả của một hệ thống R&D, sản xuất và kiểm chứng bài bản. Như chia sẻ của MC Lê Minh Ngọc sau chuyến đi, chiếc Monjaro anh đang lái không còn là "một lựa chọn theo thông số, giá thành" mà trở thành lựa chọn anh thực sự hiểu và tin.

MC Lê Minh Ngọc chia sẻ sau khi tham quan và trực tiếp tham gia lái thử những mẫu xe mới nhất của Geely.

Bên cạnh Hàng Châu, Auto China 2026 tại Bắc Kinh cũng là một điểm chạm quan trọng trong hành trình trải nghiệm của các khách mời Việt Nam. Đây là nơi Geely thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn tiếp theo: đưa AI trở thành lớp nền của xe thông minh, thay vì chỉ là một nhóm tính năng riêng lẻ. Tại triển lãm, Geely giới thiệu tầm nhìn Full-Domain AI 2.0, G-ASD 4.0, robotaxi Eva Cab, các công nghệ hỗ trợ lái thông minh và những concept định hình ngôn ngữ thiết kế tương lai như Geely Galaxy.

Một khu trưng bày của Geely tại Auto China 2026.

Nếu trước đây, xe Trung Quốc thường được nhìn nhận qua lăng kính "nhiều trang bị, giá cạnh tranh", những gì Geely trình diễn tại Bắc Kinh cho thấy cuộc cạnh tranh đang dịch chuyển sang tầng sâu hơn. Trọng tâm không chỉ là màn hình lớn hơn, cảm biến nhiều hơn hay danh sách tiện nghi dài hơn, mà là cách AI được tích hợp vào toàn bộ hệ thống xe: từ nhận biết môi trường, hỗ trợ lái, buồng lái thông minh, tương tác người - xe đến các mô hình di chuyển tự hành trong tương lai.

Một trong những điểm nhấn công nghệ là Eva Cab, mẫu robotaxi được Geely phát triển cho mục tiêu vận hành tự hành cấp độ 4. Bên cạnh đó, các công nghệ hỗ trợ lái thông minh như G-ASD, định hướng ADAS cấp cao và những concept thuộc dòng Geely Galaxy cũng cho thấy tham vọng của hãng trong việc đưa xe từ một phương tiện cơ khí truyền thống trở thành một thiết bị thông minh có khả năng học hỏi, kết nối và tương tác với người dùng.

Điều này cũng phản ánh rõ định hướng "One Geely, Leading through Innovation and Integration" mà Geely Holding công bố trong kế hoạch 5 năm hướng tới 2030. Theo đó, tập đoàn sẽ tăng cường phối hợp toàn cầu, chia sẻ nguồn lực giữa các thương hiệu và cùng phát triển công nghệ, thị trường, chuỗi cung ứng. Với Geely, lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo không chỉ đến từ từng mẫu xe riêng lẻ, mà từ khả năng cộng hưởng giữa sản phẩm, công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ trên quy mô toàn cầu.

Tầm vóc của Geely còn được thể hiện qua cấu trúc hệ sinh thái rộng. Bên cạnh các thương hiệu ô tô như Geely, Lynk & Co, Zeekr, Lotus hay Volvo Cars trong hệ sinh thái tập đoàn, Geely còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực bổ trợ cho tương lai di chuyển. Các đơn vị công nghệ như Geely Space trong lĩnh vực vệ tinh, các mảng phát triển AI, robot và dịch vụ di chuyển thông minh cho thấy chiến lược của hãng không chỉ dừng ở sản xuất ô tô, mà hướng đến xây dựng một hệ sinh thái công nghệ phục vụ di chuyển thông minh.

Từ góc nhìn của các khách mời Việt Nam, giá trị lớn nhất của chuyến đi không chỉ nằm ở việc tham quan nhà máy, chứng kiến thử nghiệm va chạm hay trải nghiệm các mẫu xe tương lai tại triển lãm. Quan trọng hơn, họ có cơ hội nhìn thấy cách Geely đặt các sản phẩm của mình trong một hệ sinh thái rộng hơn, gồm AI, dữ liệu, vệ tinh, phần mềm, dịch vụ di chuyển và năng lực sản xuất toàn cầu.

Đây cũng là thông điệp Geely Việt Nam muốn lan tỏa thông qua hành trình lần này. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ, an toàn và trải nghiệm dài hạn, một thương hiệu mới cần chứng minh được năng lực đứng sau sản phẩm: xe được phát triển ở đâu, thử nghiệm như thế nào và thương hiệu có đủ tầm nhìn để đồng hành với người dùng hay không. Tại Việt Nam, Geely được phân phối bởi Tasco Auto - hệ thống phân phối và dịch vụ ô tô lớn nhất tại Việt Nam với mạng lưới 150 showroom và 76 xưởng dịch vụ Carpla trên toàn quốc. Geely cũng sẽ được cộng hưởng các nguồn lực từ hệ sinh thái Tasco với các điểm chạm trong hành trình sử dụng ô tô, từ hạ tầng thanh toán giao thông VETC, bảo hiểm ô tô, dịch vụ hậu mãi, xe đã qua sử dụng đến các giải pháp cá nhân hóa hỗ trợ khách hàng. Nhờ đó, câu chuyện của Geely không chỉ dừng ở việc đưa thêm sản phẩm mới ra thị trường, mà hướng tới xây dựng một một kế hoạch dài hạn, lấy khách hàng làm trung tâm tại thị trường Việt Nam.