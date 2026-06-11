Vì sao chất lượng thi công quyết định hiệu quả của phim cách nhiệt RAYNO?

Để duy trì sự đồng nhất về tiêu chuẩn dịch vụ tại các thị trường, RAYNO thường xuyên tổ chức những sân chơi chuyên môn dành cho đội ngũ kỹ thuật viên đến từ nhiều quốc gia, nơi tay nghề, độ chính xác và khả năng xử lý thực tế được đánh giá thông qua các thử thách thi công khắt khe.

Khi lựa chọn phim cách nhiệt cho ô tô, phần lớn người dùng thường quan tâm đến các yếu tố như thương hiệu, công nghệ hay mức giá sản phẩm. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng không kém lại thường bị bỏ qua chính là quy trình thi công. Trong thực tế, chất lượng lắp đặt ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khả năng vận hành và tính thẩm mỹ của phim cách nhiệt trong suốt quá trình sử dụng. Ngay cả một sản phẩm cao cấp cũng khó phát huy tối đa hiệu quả nếu không được thi công đúng kỹ thuật.

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, người dùng có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu phim cách nhiệt khác nhau. Tuy nhiên, không nhiều nhà sản xuất đầu tư đồng bộ từ nghiên cứu công nghệ, chất lượng sản phẩm, chính sách hậu mãi cho đến việc xây dựng hệ thống đào tạo và nâng cao tay nghề kỹ thuật viên. Đây được xem là mắt xích quan trọng để đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất tại mọi điểm lắp đặt.

Với mạng lưới phân phối rộng khắp tại Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Canada, UAE, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, RAYNO không chỉ được biết đến nhờ công nghệ Nano Carbon Ceramic chống nóng bền bỉ, mà còn bởi hệ thống tiêu chuẩn thi công được áp dụng trên toàn cầu. Thương hiệu xem tay nghề kỹ thuật viên là một phần không thể tách rời của chất lượng sản phẩm, từ đó liên tục đầu tư vào các chương trình đào tạo, đánh giá chuyên môn và sân chơi tay nghề quốc tế. Đây cũng là nền tảng giúp RAYNO duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn hệ thống đại lý, đồng thời đảm bảo hiệu suất sử dụng và tính thẩm mỹ của phim cách nhiệt sau khi lắp đặt.

RAYNO luôn chú trọng nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên.

Để đảm bảo chất lượng hoàn thiện, RAYNO áp dụng quy trình thi công với những tiêu chuẩn khắt khe ngay từ khâu chuẩn bị. Bề mặt kính phải được làm sạch kỹ lưỡng nhằm loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và các tạp chất có thể ảnh hưởng đến độ bám dính của phim. Chỉ một chi tiết nhỏ bị bỏ sót cũng có thể làm giảm tính thẩm mỹ và độ hoàn thiện sau khi lắp đặt.

Bên cạnh đó, kỹ thuật viên phải thực hiện cắt mép phim với độ chính xác đến từng milimet và kiểm soát nhiệt độ phù hợp trong quá trình xử lý nhiệt. Điều này giúp phim ôm sát theo thiết kế kính xe, đồng thời đảm bảo an toàn cho các chi tiết kỹ thuật như hệ thống sấy kính phía sau, góp phần duy trì độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài của sản phẩm.

Tại "2026 RAYNO APAC Tint-Off", các kỹ thuật viên thi công phim cách nhiệt Phantom II.

Một trong những sự kiện nổi bật là "2026 RAYNO APAC Tint-Off" vừa diễn ra tại TP.HCM với sự đồng hành của VIETMAP. Chương trình quy tụ 15 kỹ thuật viên xuất sắc đến từ các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia và Úc, cùng tranh tài và giao lưu chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đến với "2026 RAYNO APAC Tint-Off", các kỹ thuật viên phải thực hiện quy trình thi công thực tế trên xe ô tô với yêu cầu cao về độ chính xác, tốc độ và tính thẩm mỹ. Đặc biệt, phần thi sử dụng dòng phim cách nhiệt Phantom II – sản phẩm có độ dày chỉ 2 mil (tương đương 0,0508 mm), đòi hỏi kỹ thuật viên phải kiểm soát tốt từng thao tác để đảm bảo chất lượng hoàn thiện theo tiêu chuẩn của thương hiệu.

Ông Jin Lee - Head of RAYNO USA khẳng định RAYNO luôn lấy giá trị dành cho khách hàng làm trọng tâm phát triển.

Chia sẻ về định hướng phát triển của thương hiệu, ông Jin Lee - Head of RAYNO USA, cho biết: "Hiện nay trên thế giới có rất nhiều công ty và thương hiệu phim cách nhiệt đang tồn tại. Tuy nhiên, RAYNO luôn định hướng mang lại những giá trị thiết thực nhất cho khách hàng. Giá trị cốt lõi của chúng tôi là đảm bảo sao cho các kỹ thuật viên, những người thợ dán phim và cả khách hàng đều nhận được giá trị xứng đáng khi sử dụng sản phẩm phim cách nhiệt RAYNO."

Ông Lê Quốc Vũ – Chairman VIETMAP khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng RAYNO tại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, những tiêu chuẩn về sản phẩm, kỹ thuật và dịch vụ của RAYNO đang được triển khai thông qua sự hợp tác cùng VIETMAP – đơn vị phân phối chính thức thương hiệu. Không chỉ đưa các dòng phim cách nhiệt chất lượng cao đến gần hơn với người dùng, VIETMAP còn đồng hành cùng RAYNO trong các hoạt động đào tạo kỹ thuật, chuyển giao quy trình thi công và nâng cao năng lực cho hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Thông qua sự hợp tác này, RAYNO và VIETMAP hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, nơi khách hàng không chỉ tiếp cận sản phẩm chất lượng mà còn được trải nghiệm quy trình thi công chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ phim cách nhiệt tại Việt Nam, mang đến những giá trị thiết thực và bền vững cho người dùng.