Phát hiện nhà kho chứa hơn hơn 4.583 tấn vàng, nằm lọt thỏm trong nhiều lớp bảo vệ không tưởng

Fort Knox từ lâu đã trở thành cái tên đồng nghĩa với sự an toàn tuyệt đối và quyền lực tài chính tối thượng của Hoa Kỳ. Tọa lạc tại tiểu bang Kentucky, công trình này không chỉ là một kho chứa kim loại quý thông thường mà còn là biểu tượng của sức mạnh quốc gia, nơi bảo quản phần lớn lượng dự trữ vàng thỏi của Chính phủ Mỹ.

Được xây dựng vào năm 1936 theo lệnh của Tổng thống Franklin D. Roosevelt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đầy biến động, Fort Knox ra đời nhằm đảm bảo an toàn cho dự trữ vàng của quốc gia. Công trình này chính thức đi vào hoạt động từ năm 1937, trở thành một phần của căn cứ quân sự quan trọng cùng tên. Với vị trí chiến lược và sự bảo vệ của quân đội, nơi đây nhanh chóng trở thành pháo đài tài chính không thể xâm phạm.

Pháo đài Fort Knox

Về cấu trúc, Fort Knox được thiết kế để chống lại mọi loại hình tấn công. Kho vàng được xây dựng với những bức tường bê tông cốt thép dày tới hơn 4 mét, cùng với đó là hệ thống cửa thép nặng gần 20 tấn. An ninh tại đây được thiết lập ở mức cao nhất, với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát chuyên trách Cục Đúc tiền và quân đội. Một chi tiết thú vị về tính bảo mật là mã mở cửa kho không bao giờ được nắm giữ bởi một người duy nhất; thay vào đó, mã số được chia nhỏ và phân bổ cho nhiều quan chức, buộc phải có sự phối hợp của nhiều bên mới có thể tiếp cận được bên trong.

Hiện nay, Fort Knox lưu giữ hơn 147 triệu ounce vàng, tương đương khoảng hơn 4.583 tấn. Dù con số này vô cùng ấn tượng, nhưng đây chỉ là một phần trong hệ thống lưu trữ vàng rộng lớn hơn của nước Mỹ. Nếu xét về tổng thể, Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới về trữ lượng vàng với con số chính thức lên tới 8.133,46 tấn. Phần lớn số vàng còn lại được phân bổ tại các cơ sở lưu trữ chiến lược khác như Cục Đúc tiền tại West Point và Denver, cũng như các hầm chứa đặc biệt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tầm quan trọng của Fort Knox không chỉ nằm ở số lượng kim loại quý mà còn ở giá trị chiến lược. Trong lịch sử, nơi đây từng là nơi cất giữ những văn kiện quan trọng nhất của nước Mỹ như Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập trong thời gian Thế chiến II, khẳng định vị thế như một hầm chứa di sản quốc gia. Đối với nền kinh tế, sự tồn tại của kho vàng này đóng vai trò là bảo chứng cho niềm tin vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong các thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Mặc dù giá trị sổ sách của số vàng này trong báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ vẫn được tính theo mức giá cố định 42,22 USD (khoảng 1.076.000 VNĐ) một ounce troy kể từ năm 1973, giá trị thực tế trên thị trường hiện nay đã cao hơn gấp nhiều lần. Điều này khiến Fort Knox trở thành một trong những tài sản có giá trị lớn nhất hành tinh.

Dù thế giới tài chính hiện đại đã chuyển dịch sang các hình thức giao dịch điện tử, vàng tại Fort Knox vẫn duy trì vai trò là lá chắn dự phòng cuối cùng. Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có nhiều bất ổn, sự hiện diện của những hầm vàng kiên cố tại Kentucky vẫn là minh chứng cho sự vững vàng của Mỹ, củng cố vị thế của quốc gia này như một trụ cột không thể thay thế của nền kinh tế thế giới. Việc vận chuyển và kiểm kê vàng tại đây được thực hiện với quy trình bí mật tối đa, đảm bảo tính toàn vẹn của kho dự trữ quốc gia trước mọi biến động của thời đại.