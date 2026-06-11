Giá vàng rơi mạnh về đáy 7 tháng, quỹ lớn nhất thế giới tiếp tục xả hàng tấn vàng

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 2,86 tấn vàng trong phiên 10/6. Như vậy, chỉ trong hai phiên gần nhất, quỹ này đã bán ra tổng cộng khoảng 6,3 tấn vàng, qua đó kéo lượng vàng nắm giữ xuống còn khoảng 1.014 tấn.

Sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, giá vàng hiện đang bước vào nhịp điều chỉnh sâu và chưa cho thấy tín hiệu ổn định rõ ràng. Theo dữ liệu từ Kitco, chốt phiên 10/6, giá vàng giảm tới 4,4%, lùi về vùng 4.072 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất của kim loại quý kể từ giữa tháng 11 năm ngoái.

Áp lực lên giá vàng càng lớn hơn sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 5. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng kỳ. CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Số liệu này cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn còn dai dẳng, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh. Kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, giá dầu thô tăng vọt đã làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Điều này khiến thị trường ngày càng thận trọng với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất thay vì sớm cắt giảm như kỳ vọng trước đó.

Với vàng, đây là yếu tố bất lợi. Dù kim loại quý thường được coi là tài sản trú ẩn và công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao lại làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, do tài sản này không đem lại dòng tiền hay lợi suất cố định. Khi kỳ vọng lãi suất tăng lên, dòng tiền có xu hướng ưu tiên các tài sản sinh lời như trái phiếu hoặc đồng USD.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 67% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Trong một báo cáo công bố vào đầu tuần này, ngân hàng Citi dự báo giá vàng có thể giảm xuống mức 3.500 USD/oz nếu eo biển Hormuz ở trong tình trạng đóng cửa cho đến cuối mùa hè.