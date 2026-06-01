Siêu dự án dầu khí 5 tỷ USD của Việt Nam sắp khởi động, một doanh nghiệp có thể thu đến 220 nghìn tỷ trong 5 năm tới

Ngày 8/6, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã PVS) đã tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư cập nhật nhiều thông tin quan trọng. Theo đó, trong 5 tháng, PVS ghi nhận doanh thu khoảng 13.500 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 563 tỷ đồng, tăng 11%.

Năm 2026, PVS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 33.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 990 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện 41% kế hoạch doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận sau 5 tháng.

Vietcap cho biết, ban lãnh đạo PVS dự kiến sẽ ký biên bản nghiệm thu cuối cùng đối với dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt trong năm nay. Nếu quá trình này diễn ra thuận lợi và không phát sinh thêm các hạng mục sửa chữa, PVS có thể hoàn nhập khoảng 600 tỷ đồng dự phòng. Tính đến cuối quý 1/2026, khoản dự phòng liên quan đến dự án này còn khoảng 684 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể hoàn nhập thêm các khoản dự phòng tại một số dự án khác, gồm Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn với số dư dự phòng khoảng 14 tỷ đồng và Kho chứa LPG Thị Vải với số dư khoảng 21 tỷ đồng. Tổng giá trị hoàn nhập tiềm năng từ các dự án có thể đạt khoảng 635 tỷ đồng.

Doanh thu 5 năm tới có thể đạt 220 nghìn tỷ

Theo báo cáo mới nhất của Vietcap, Ban lãnh đạo PVS đưa ra kế hoạch doanh thu tích cực hơn, với mục tiêu doanh thu giai đoạn 2026–2030 đạt 210–220 nghìn tỷ đồng, cao hơn khoảng 39% so với mức kế hoạch trước đó là 150–160 nghìn tỷ.

Ban lãnh đạo PVS cho biết dự án khí Cá Voi Xanh có khả năng sẽ đạt được quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào năm 2027. Vietcap ước tính vốn đầu tư XDCB cho dự án Cá Voi Xanh khoảng 5 tỷ USD, tương đương với dự án Lô B trong khi trữ lượng cao hơn khoảng 40%. Xu hướng tái thiết tại Trung Đông và tăng cường an ninh năng lượng tạo cơ hội cho mảng dịch vụ dầu khí của PVS.

Ban lãnh đạo tiếp tục đánh giá Trung Đông là thị trường hấp dẫn, với hoạt động tái thiết sau xung đột dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu phát triển hạ tầng dầu khí. Song song đó, những lo ngại ngày càng tăng về an ninh năng lượng nhiều khả năng sẽ thúc đẩy các quốc gia giàu tài nguyên đẩy nhanh tiến độ thăm dò và phát triển mỏ, qua đó hỗ trợ nhu cầu cho các dự án EPC ngoài khơi của PVS.

PVS cũng kỳ vọng giai đoạn 2026–2028 sẽ là chu kỳ đầu tư mạnh mẽ, nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị cho mức tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn 2029–2030, trong đó các đợt tăng vốn lớn nhiều khả năng sẽ tập trung vào khoảng năm 2028–2029, tương ứng với các mốc đạt FID của các dự án trọng điểm như cáp ngầm và xuất khẩu điện gió ngoài khơi.

Theo Vietcap, khối lượng công việc lớn từ dự án Cá Voi Xanh, dự án điện gió ngoài khơi của PVN, xuất khẩu điện gió ngoài khơi sang Singapore và điện hạt nhân là động lực tăng trưởng cho dự báo lợi nhuận giai đoạn 2028–2030.

Kế hoạch tăng vốn lên 13 nghìn tỷ

Giai đoạn 2028–2029, PVS xác định là khoảng thời gian phù hợp cho đợt tăng vốn lớn nhất của PVS, tương ứng với các cột mốc quan trọng của dự án như dự án sản xuất cáp ngầm dưới biển (dự kiến đạt FID vào năm 2028) và dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi sang Singapore – Malaysia hợp tác phát triển cùng Sembcorp (dự kiến đạt FID vào năm 2029).

PVS kỳ vọng dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi sẽ đạt FID vào năm 2029, muộn hơn so với kế hoạch trước đó do cần có sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ và việc điều phối xuyên biên giới.

Ban lãnh đạo PVS cũng chia sẻ rằng mức tăng vốn điều lệ có thể vượt mức kế hoạch nếu các dự án lớn tiến triển thuận lợi và yêu cầu bổ sung vốn. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, PVS đã đề ra kế hoạch dài hạn nhằm tăng vốn điều lệ lên 9 nghìn tỷ đồng (+76% so với mức 5,1 nghìn tỷ đồng hiện tại) và có khả năng đạt 13 nghìn tỷ đồng (+155%) vào năm 2030.