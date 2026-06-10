Bê bối tình ái chấn động: Chủ tịch tập đoàn công nghệ lộ clip thân mật với nữ influencer, ngay lập tức vốn hoá công ty bay 7,5 tỷ USD

Bê bối đang bủa vây Chen Tao - Chủ tịch tập đoàn Công nghệ Shenghong Technology và nữ influencer mạng xã hội Janice Song Zhenzhen. Tâm điểm dư luận lúc này không chỉ đổ dồn vào góc khuất thị phi cá nhân, mà còn tạo ra nhiều hệ lụy đối với giới đầu tư rót tiền vào doanh nghiệp này.

Mọi việc bắt nguồn từ một đoạn video giám sát trong thang máy, được cho là ghi lại cảnh hai người này có các cử chỉ thân mật vào tháng 4 năm 2025. Mặc dù đoạn phim này từng rò rỉ và lan truyền rải rác trong các hội nhóm tài chính kín vào tháng 9 năm 2025, song nó chỉ thực sự tạo ra một vụ nổ truyền thông vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, khi bị chính nữ influencer công khai tung lên mạng internet.

Ngay sau khi video được phát tán, giá cổ phiếu tập đoàn Công nghệ Shenghong Technology lập tức hứng chịu một áp lực bán tháo kinh hoàng, kéo tụt giá trị vốn hóa của hãng lao dốc không phanh trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Theo số liệu thị trường được các cơ quan báo chí tài chính Trung Quốc trích dẫn, vốn hóa thị trường của tập đoàn đã bị thổi bay từ mức xấp xỉ 359,8 tỷ Nhân dân tệ trước khi xảy ra vụ việc xuống chỉ còn khoảng 305,5 tỷ tệ tính đến ngày 8 tháng 6. Chỉ trong vòng 48 giờ ngắn ngủi, khoảng 54,3 tỷ tệ (tương đương hơn 7,5 tỷ USD) đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thị trường.

Biên độ sụt giảm này vượt xa mức điều chỉnh trung bình của chỉ số chung trong cùng giai đoạn. Các báo cáo cũng vạch rõ một dòng vốn tháo chạy khổng lồ khỏi mã cổ phiếu này, đẩy hơn 270.000 nhà đầu tư cá nhân vào trạng thái hoảng loạn, bất an.

Trước tâm bão dư luận, ban lãnh đạo đã liên tục phát đi các thông báo trấn an, khẳng định những đoạn video và tin đồn trên mạng internet hoàn toàn không liên quan đến hoạt động vận hành của tập đoàn. Công ty nhấn mạnh các hoạt động kinh doanh, đơn đặt hàng của khách hàng và tiến độ sản xuất tại các nhà máy vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường.

Dẫu vậy, phản ứng dây chuyền của thị trường đã phơi bày một thực tế phũ phàng: những bê bối đời tư của các lãnh đạo cấp cao hoàn toàn đủ sức bóp nghẹt tâm lý giới đầu tư, bất chấp việc các nền tảng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp có thay đổi hay không.

Chen Tao - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn - từ lâu đã được giới công nghệ vinh danh là linh hồn đằng sau sự trỗi dậy thần tốc của Shenghong, biến doanh nghiệp này thành nhà cung ứng bo mạch in (PCB) cốt lõi chuyên dụng cho các máy chủ AI toàn cầu. Công ty luôn được định vị ở vùng lõi của sự bùng nổ hạ tầng trí tuệ nhân tạo và được hưởng lợi lớn từ cơn khát năng lượng tính toán cùng làn sóng mở rộng các trung tâm dữ liệu.

Sau khi cuộc khủng hoảng nổ ra, các nguồn tin nội bộ cho biết ông Tao đã phải tạm thời xin nghỉ phép để giải quyết các vấn đề cá nhân. Ban điều hành tập đoàn phản pháo rằng nhiều thông tin lan truyền trên mạng là hoàn toàn xuyên tạc và công ty đã chính thức liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật để can thiệp. Phía doanh nghiệp cũng lưu ý các cơ quan quản lý nhà nước đã nắm được tình hình và mọi nghĩa vụ công bố thông tin tiếp theo sẽ được đánh giá nghiêm túc theo đúng quy định pháp lý hiện hành.

Nhân vật trung tâm còn lại trong vòng xoáy thị phi là Janice Song Zhenzhen. Tài khoản mạng xã hội của nữ influencer này đang thu hút một lượng truy cập khổng lồ sau khi cô tung ra hàng loạt cáo buộc đanh thép nhắm vào mối quan hệ bóng tối với vị chủ tịch, bao gồm các thỏa thuận hỗ trợ tài chính.

Mặc dù các cáo buộc này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, chúng vẫn đang vấp phải sự tranh chấp quyết liệt. Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn các tuyên bố vẫn chưa được xác minh độc lập và phía công ty đoan chắc rằng nhiều tình tiết câu chuyện đã bị bóp méo ác ý.

Vượt ra ngoài khía cạnh scandal tình ái đơn thuần, giới phân tích và các nhà đầu tư tổ chức đang đặc biệt quan ngại về những rủi ro vĩ mô trong tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp của hãng. Bài toán được mang ra mổ xẻ nhiều nhất chính là sự ổn định trong cấu trúc của nhóm cổ đông kiểm soát. Giới đầu cơ đang đặt cược vào kịch bản rằng: bất kỳ sự rạn nứt hay thay đổi nào trong thỏa thuận sở hữu của gia tộc nhà sáng lập cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát tối cao tại công ty.

Một dấu hỏi lớn khác trực tiếp giáng đòn vào hệ thống kiểm soát nội bộ và an ninh thông tin của tập đoàn: Bằng cách nào một đoạn video giám sát tuyệt mật liên quan đến nhân sự cấp cao nhất của công ty lại có thể dễ dàng bị rò rỉ và phát tán ra công chúng? Đối với một doanh nghiệp đang vận hành ở ngay trung tâm của chuỗi cung ứng AI toàn cầu, lỗ hổng này đã biến vụ việc thành một cuộc tranh luận căng thẳng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia tài chính cũng đưa ra lời cảnh báo không nên quy kết toàn bộ cú đổ đèo của cổ phiếu tập đoàn này cho bê bối đời tư cá nhân này. Trên thực tế, toàn bộ nhóm ngành công nghệ và các cổ phiếu liên quan đến AI đều đang phải trải qua một giai đoạn biến động dữ dội với những đợt điều chỉnh giảm giá mạnh mẽ sau một chu kỳ tăng trưởng nóng kéo dài. Dưới góc nhìn vĩ mô, scandal chỉ đóng vai trò như một chất xúc tác làm trầm trọng hóa những nỗi lo ngại vốn dĩ đã âm ỉ.

Theo: MaoMaohype