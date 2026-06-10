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ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất phiên 10/6

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ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất phiên 10/6

Tự doanh CTCK bán ròng 33 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường có phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp sau khi giảm mạnh ngày đầu tuần. Chỉ số VN-Index tăng điểm, vượt lên mốc tâm lý 1.800 điểm, sau đó chịu áp lực rung lắc với thanh khoản gia tăng trong phiên chiều và duy trì tăng điểm cuối phiên, thanh khoản cải thiện ở nhiều nhóm mã. Đóng cửa, VN-Index tăng 10,66 điểm (+0,59%) lên mức 1.803,71 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 536 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 33 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu BID được mua ròng mạnh nhất với giá trị 16 tỷ đồng. Theo sau là HAH (15 tỷ), VPB (13 tỷ), FRT và DCM cùng đạt 6 tỷ đồng, MWG (5 tỷ), BMP, VIB và HPG cùng ghi nhận mức 4 tỷ đồng, trong khi DPM được mua ròng 3 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại ACB với giá trị -28 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-27 tỷ), CTG (-11 tỷ), MSN (-9 tỷ), HHV và SMC cùng ở mức -8 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VRE (-6 tỷ), VCB, VIC và CII cùng ghi nhận mức -5 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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