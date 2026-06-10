IPA bị phạt do vi phạm công bố thông tin về trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã: IPA, sàn HNX) cho biết đã nhận được Quyết định số 273/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán liên quan đến một số thiếu sót kỹ thuật trong nội dung công bố thông tin trước đây.

Cụ thể, Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2023 và bán niên 2024 của Công ty chưa chi tiết hóa đầy đủ các danh mục sử dụng vốn theo từng mục đích cụ thể tại phương án phát hành. Với hành vi nêu trên, IPA bị xử phạt số tiền 65 triệu đồng.

Trước đó, ngày 12/2/2026, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 392/TB-TTCP, Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Tại kết luận, Thanh tra Chính phủ xác định hoạt động phát hành/chào bán trái phiếu của IPA chưa đáp ứng điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp còn công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung theo quy định, như thông tin cụ thể về mục đích phát hành, chưa nêu thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, ngày dự kiến phát hành, thông tin về tài sản đảm bảo không đầy đủ.

Đáng chú ý, IPA còn nằm trong danh sách 19 tổ chức phát hành chậm công bố thông tin định kỳ 06 tháng, hàng năm về Báo cáo tài chính, tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.

Về sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp, IPA đã sử dụng số tiền gần 3.574 tỷ đồng thu được của một số mã trái phiếu không đúng với phương án đã được phê duyệt, công bố thông tin hoặc không đúng quy định pháp luật, chưa thực hiện đúng theo quy định.

Tính đến cuối quý I/2026, dư nợ trái phiếu của IPA ở mức hơn 5.000 tỷ đồng bao gồm 4.414 tỷ đồng dư nợ của 6 lô trái phiếu của công ty mẹ và 325 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của công ty con là CTCP Năng lượng Bắc Hà.

Ngoài dư nợ trái phiếu, IPA còn gần 234 tỷ đồng khoản vay ngắn hạn tại Chứng khoán VNDirect; gần 27 tỷ đồng vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và gần 96 tỷ đồng vay từ các cá nhân khác.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2026, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của IPA đạt 95,4 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu thuần tăng 17,8% lên mức 124 tỷ đồng, đáng kể là khoản doanh thu tài chính đột biến gần 92 tỷ đồng, gấp gần 3 lần kỳ trước. Trong đó, khoản lãi chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh đạt gần 65 tỷ đồng, bứt phá mạnh so với con số hơn 9 tỷ đồng của quý I/2025.

Tại ngày 31/03/2026, tổng tài sản hợp nhất của IPA đạt trên 10.800 tỷ đồng, giảm gần 410 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 2.000 tỷ đồng, giảm 20%.

Đáng nói, trong kỳ, khoản IPA cho CTCP Dịch vụ Dstation vay được tăng lên mức 1.482 tỷ đồng (gồm cả gốc và lãi), tăng 838 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm gần 97% tổng danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn của IPA. Đây là khoản vay có thời hạn không quá 12 tháng, lãi suất từ 4-10%/năm. Khoản vay được đảm bảo bằng các quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phải thu của bên vay và tài sản hình thành từ khoản tiền vay của hợp đồng vay). Cần biết, CTCP Dịch vụ Dstation chính là tên mới của CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink.



