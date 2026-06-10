R&H Group bị xử phạt liên quan đến trái phiếu

Công ty CP Tập đoàn R&H (R&H Group) mới đây đã có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 4/6/2026, R&H Group nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 271/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, doanh nghiệp bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ, căn cứ Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy, công ty đã sử dụng số tiền 3.954,83 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp để cho một số tổ chức, cá nhân vay và chuyển tiền hợp tác đầu tư cho 5 Công ty (Công ty CP Vital Investment Group, Công ty CP Sài Gòn Thủ Thiêm, Công ty CP Đầu tư NCCT, Công ty CP King Sâm Việt Nam, Công ty CP Bất động sản AZ) để phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh trong một khoảng thời gian.

Trong số tiền bổ sung vốn lưu động, Công ty đã sử dụng 112.473,6 triệu đồng để thanh toán một phần lãi trái phiếu của các mã trái phiếu RHGCH2122001, RHGCH2122003, RHGCH2122004, RHGCH2122005. Ngoài ra, đối với mã RHGCH2124007 (944 triệu đồng), báo cáo kiểm toán nêu được sử dụng để mua lại trái phiếu đã phát hành của trái phiếu RHGCH2124007 nhưng theo sao kê tài khoản, nguồn tiền từ phát hành trái phiếu RHGCH2124007 được hòa lẫn các nguồn khác trên tài khoản trái phiếu và chuyển sang tài khoản khác để bổ sung vốn lưu động theo mục đích phát hành, sau đó, tổ chức phát hành sử dụng các nguồn thu khác để tất toán 944 triệu đồng nợ gốc của mã trái phiếu này.

Như vậy, các báo cáo kiểm toán sử dụng vốn về tình hình sử dụng vốn trái phiếu chưa phản ánh đầy đủ tình hình sử dụng vốn vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty trong việc sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

R&H Group còn có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần.

Ảnh minh họa

Trước đó ngày 28/1/2026, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 92,5 triệu đồng đối với R&H Group do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025.

Ngoài ra, R&H Group CBTT không đúng thời hạn cho HNX một số tài liệu liên quan đến kết quả chào bán trái phiếu; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu;....

Theo dữ liệu từ HNX, trong khoảng thời gian từ tháng 9-12/2021, Tập đoàn R&H đã phát hành 7 mã trái phiếu từ RHGCH2122001, RHGCH2123002, RHGCH2123003, RHGCH2123004, RHGCH2124005, RHGCH2124006, RHGCH2124007.

Các lô trái phiếu của R&H trong năm 2021 phát hành với mục đích huy động vốn bổ sung vốn hoạt động, thực hiện các hoạt động mua bán/sáp nhập của công ty, đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh với đối tác để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

Tất cả các lô trái phiếu này đều do Chứng khoán Tiên Phong - TPS tư vấn phát hành, đại lý đăng ký, thanh toán và chuyển nhượng. Để đảm bảo cho việc phát hành, Tập đoàn R&H dùng cổ phần sở hữu tại một số doanh nghiệp, quyền sử dụng đất, quyền tài sản tại nhiều dự án để thế chấp tại TPBank.

Trong số 7 lô này có mã RHGCH2124007 trị giá 944 triệu đồng đã được tập đoàn mua lại trước hạn toàn bộ vào tháng 4/2022 và mã RHGCH2122001 trị giá 650 tỷ đồng được mua lại đúng hạn vào tháng 9/2022.

Ngoài ra, 3 lô trái phiếu gồm mã RHGCH2123002 giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, mã RHGCH2123003 trị giá 1.000 tỷ đồng và mã RHGCH2123004 trị giá 500 tỷ đồng đã được tập đoàn mua lại đúng hạn trong tháng 4-5/2023.

Như vậy, hiện R&H Group chỉ còn 2 lô RHGCH2124005 và RHGCH2124006 đang lưu hành với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng.



