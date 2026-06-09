Chu kỳ tiền rẻ kết thúc, tiền mặt khan hiếm: SGI Capital chỉ ra một kênh sẽ "lên ngôi"

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, SGI Capital cho rằng thị trường tài chính toàn cầu đang đứng trước nhiều thay đổi quan trọng khi mặt bằng lãi suất có dấu hiệu đảo chiều tăng trở lại, thanh khoản dần thắt chặt và rủi ro trên các kênh tài sản ngày càng gia tăng.

Khả năng Fed cắt giảm lãi suất gần như không còn

Theo SGI Capital, áp lực lạm phát tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu đi lên. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm (US2Y) đã vượt lãi suất điều hành của Fed khoảng 0,5 điểm phần trăm.

SGI Capital nhận định khả năng Fed cắt giảm lãi suất hiện gần như không còn. Ngược lại, xác suất Fed tăng lãi suất đang dần được thị trường tính đến sau khi các số liệu việc làm tại Mỹ phát đi tín hiệu tích cực trở lại.

Theo quỹ đầu tư này, mặt bằng lãi suất toàn cầu đang từng bước chuyển từ xu hướng giảm sang tăng khi nhiều ngân hàng trung ương tại các quốc gia phát triển đã bước vào chu kỳ nâng lãi suất, trong khi nhóm quốc gia đang phát triển cũng bắt đầu theo sau.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Fed đã bắt đầu giảm nhẹ quy mô bảng cân đối kế toán trong vài tuần gần đây sau khi ông Kevin Warsh chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Fed.

SGI Capital cho biết tân Chủ tịch Fed theo đuổi quan điểm thu hẹp dần bảng cân đối và giảm mức độ can thiệp thanh khoản thường xuyên của ngân hàng trung ương vào hệ thống tài chính. Trong ngắn hạn, động thái này không có lợi cho các thị trường tài chính nhưng được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát lạm phát và kỳ vọng lạm phát.

Cùng với đó, chỉ số DXY đã quay trở lại mốc 100 điểm. Nếu xu hướng tăng của đồng USD tiếp diễn trong bối cảnh nguồn cung USD bị thu hẹp, áp lực sẽ gia tăng lên tỷ giá, lãi suất và dòng vốn tại các thị trường mới nổi.

Chu kỳ tiền rẻ đã kết thúc

Đối với Việt Nam, SGI Capital đánh giá các cân đối vĩ mô cơ bản vẫn đang được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt.

Thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục chịu áp lực khi tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ huy động vốn trong 5 tháng đầu năm. Khoảng cách giữa tín dụng và huy động đã lên tới 2,65 triệu tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ LDR thuần vượt 115%.

Tuy nhiên, tình trạng này chưa đẩy hệ thống vào một cuộc đua tăng lãi suất huy động mới. Ngân hàng Nhà nước vẫn đang hỗ trợ thanh khoản thông qua các công cụ như OMO, SWAP ngoại tệ và bán USD kỳ hạn, qua đó vừa bổ sung thanh khoản VND vừa hỗ trợ cân đối áp lực tỷ giá.

Lý giải cho sự suy giảm thanh khoản trên các thị trường tài sản lớn như chứng khoán và bất động sản, SGI Capital cho rằng cần nhìn lại 2020-2025 với hai giai đoạn nới lỏng tiền tệ và hạ lãi suất xuống rất thấp. Tiền rẻ được cung ứng dư thừa để kích thích tăng trưởng trong điều kiện kinh tế khó khăn.

Chênh lệch tương quan tiền và hàng đã khiến giá tài sản là bất động sản và chứng khoán tăng vọt lên mức cao và đắt đỏ. Tuy nhiên, chính mức giá hấp dẫn đó lại kích thích nguồn cung tăng mạnh thông qua các đợt IPO và thoái vốn kỷ lục của khối ngoại trên TTCK, và sự bùng nổ nguồn cung BĐS ở tốc độ và quy mô chưa từng có.

Hiện nay, tương quan cung - cầu đang thay đổi khi nguồn cung tài sản tăng nhanh hơn khả năng hấp thụ của dòng tiền và tín dụng.

Với lượng dư nợ tín dụng, trái phiếu và vay nợ margin để đầu tư tài sản đã tăng nóng lên mức cao, thanh khoản giảm, lãi suất tăng là hệ quả tất yếu và cũng sẽ là nguyên nhân đảo ngược cán cân cung cầu, kích hoạt chu kỳ giảm giá tài sản.

" Từ đầu năm đến nay, các kênh tài sản lớn từ chứng khoán, bất động sản, vàng đến tiền số đều gặp khó khăn khi giá và thanh khoản cùng suy giảm. Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng rằng chu kỳ tiền rẻ đã kết thúc và tiền mặt sẽ trở nên khan hiếm và dần lên ngôi và đảo ngược tâm lý sợ giữ tiền mặt đã bị đẩy lên đỉnh điểm vào năm ngoái ", SGI Capital nhấn mạnh.

Theo quỹ đầu tư này, thị trường đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các cơ hội đơn lẻ với định giá giảm dần về vùng hấp dẫn, nhưng trong xu hướng lãi suất tăng và thanh khoản vẫn ngày càng thắt chặt, những cơ hội thực sự lớn trên toàn thị trường vẫn chưa lộ diện khi quá trình hạ đòn bẩy do vay nợ quá mức chưa diễn ra.

Trong thời gian chờ đợi cơ hội lớn hơn, gửi tiết kiệm khi lãi suất đang tăng trở lại tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho giai đoạn ưu tiên bảo toàn vốn.