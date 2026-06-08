VN-Index thủng 1.800, chuyên gia SSI: Thị trường có lùi lại trong hôm nay cũng không xuất hiện điểm mua mới

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch đầu tuần 8/6 tương đối kém sắc. Áp lực bán dồn dập từ đầu ngày khiến chỉ số chính VN-Index chìm trong sắc đỏ trong hầu hết thời gian.

Đà giảm lan rộng trên toàn sàn, trong đó nhóm ngân hàng đồng loạt điều chỉnh với nhiều mã giảm sâu như ACB -3,44%, VPB -3,21%, MSB -4,05%, OCB -3,66%, BID -2,38%. Bộ ba cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt “lao dốc” khi VIC -5,8%, VHM -3,49% và VRE -5,13% khiến thị trường mất đi trụ đỡ và “rơi” thủng ngưỡng quan trọng 1.800 điểm.

Tương tự, cổ phiếu chứng khoán, dầu khí, bất động sản đều chìm trong sắc đỏ. Kết phiên Index ghi nhận mức giảm 48,37 điểm xuống 1.790,53 điểm. Khối ngoại tạo thêm áp lực khi trở lại bán ròng gần 700 tỷ đồng trên HOSE.

Đà giảm của chứng khoán Việt Nam đồng thuận theo sắc đỏ của thị trường tài chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng trước những diễn biến địa chính trị mới tại Trung Đông khi căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao gần đây. Cùng với đó, thị trường toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ diễn ra tuần trước.

Trong chương trình “Lên kèo tuần mới” do Chứng khoán SSI thực hiện trước khi bắt đầu phiên giao dịch hôm nay, ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu – Trưởng nhóm Chiến lược đầu tư, Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư (SSI Research) nhận định bối thị trường không thực sự khả quan và đang đối diện với nhiều áp lực.

Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu – Trưởng nhóm Chiến lược đầu tư, Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư (SSI Research)

Nếu xét về các chỉ báo ngắn hạn thì thị trường hiện tại không hề có bất kỳ tín hiệu để nhà đầu tư thực hiện mua mới. Ngay cả với những nhóm ngành dẫn dắt được kỳ vọng nhiều nhất là chứng khoán hay ngân hàng thì ông Hiếu vẫn đánh giá sự chuyển động vẫn mang tính rời rạc, thiếu tính lan tỏa hệ thống.Vị chuyên gia đưa ra ví dụ là trường hợp mã STB khi thị giá tăng trần nhưng không tạo được hiệu ứng tích cực lên toàn ngành.

Theo ông Hiếu, kể cả thị trường có nhịp “lùi” lại trong phiên hôm nay thì cũng chưa xuất hiện điểm mua mới cho nhà đầu tư. Tín hiệu mua sẽ chỉ xuất hiện khi thị trường cải thiện về thanh khoản và hiện gần như chưa thể xuất hiện khả năng này.

Trong bối cảnh hiện tại, ông Hiếu khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên xem xét việc "mua ở vùng giá thấp để chờ đợi" đối với các cổ phiếu ưa thích. Đây là chiến thuật mua gom mang tính chất phòng thủ, đòi hỏi sự kiên nhẫn khi cổ phiếu kiểm định lại các vùng đáy cũ và không được nhầm lẫn với một lệnh mua khi thị trường đã vào nhịp tăng giá.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên duy trì ở một tỷ trọng thấp và đặc biệt lưu ý việc mua thêm đối với những người đã nắm giữ sẵn vị thế cổ phiếu là "không phù hợp" trong điều kiện thị trường chưa xác nhận xu hướng phục hồi rõ nét.