HoSE phát thông báo nhắc nhở doanh nghiệp "họ" Viettel, yêu cầu nghiêm túc tuân thủ quy định

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã: VTP) nhắc nhở chậm CBTT báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, ngày 02/6/2026, HoSE đã nhận công văn của Viettel Post về việc báo cáo thông tin liên quan đến kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Tuy nhiên, đợt chào bán này đã kết thúc từ ngày 8/5/2026, trong khi quy định yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm hoàn tất.

Do đó, HoSE đã nhắc nhở Viettel Post nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Theo báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng, đến ngày 8/5/2026, Viettel Post đã phân phối thành công hơn 50,2 triệu cổ phiếu cho 10.175 cổ đông, tương đương 98,24% tổng lượng cổ phiếu chào bán.

Với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về đạt gần 502,5 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, số tiền ròng doanh nghiệp nhận được đạt hơn 502 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Viettel Post tăng từ 1.217,8 tỷ đồng lên gần 1.720,3 tỷ đồng.

Viettel Post hiện là thành viên trụ cột của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, hoạt động trong các lĩnh vực chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, logistics và dịch vụ thương mại.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần gần 4.758 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm gần 44% xuống còn gần 39 tỷ đồng, giảm 43,7%.

Năm 2026, Viettel Post lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 399,77 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 9,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.