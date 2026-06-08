Chứng khoán rung lắc mạnh, CTCK đưa ra khuyến nghị quan trọng

Cục diện tài chính toàn cầu có bước ngoặt mới

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng cục diện tài chính toàn cầu tuần qua đã ghi nhận một bước ngoặt quan trọng khi tâm lý hưng phấn bị dập tắt bởi quá trình định giá lại các tài sản rủi ro.

Sự thay đổi này xuất phát từ các dữ liệu kinh tế Mỹ vượt kỳ vọng, buộc thị trường phải chấp nhận thực tế rằng kỷ nguyên lãi suất cao sẽ kéo dài hơn dự kiến. Việc duy trì mặt bằng lãi suất “Higher for Longer” không đơn thuần là một rào cản tâm lý mà là sự thay đổi cấu trúc chi phí vốn cho giai đoạn 2026-2027.

MBS cho rằng chứng khoán thế giới nhiều khả năng vẫn chịu áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu chip sau giai đoạn tăng mạnh tại các thị trường lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Bên cạnh đó, áp lực còn đến từ triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Đáng chú ý, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ đang lan rộng tại châu Á khi Úc, Singapore, Philippines và mới nhất là Indonesia nâng lãi suất, tạo áp lực lớn lên chi phí vốn toàn khu vực. Tháng 6 được đánh giá sẽ là giai đoạn khá “bận rộn” đối với thị trường tài chính toàn cầu khi hàng loạt ngân hàng trung ương họp chính sách tiền tệ. Thị trường sẽ phải đối mặt với một đợt “stress test” khi BOJ và ECB rục rịch tăng lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng có khả năng nâng lãi suất trong tháng 7.

Sự trỗi dậy của các cổ phiếu chip đến từ những “gã khổng lồ” như Micron và SK Hynix là minh chứng cho việc dòng vốn đang bị hút mạnh vào nhóm công nghệ, đặc biệt là AI, để lại khoảng trống thanh khoản đáng kể tại các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á.

Ngày 5/6, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng để Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại các công ty AI lớn, trong bối cảnh ngành công nghiệp này được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng tăng trưởng kinh tế mới. Bình luận của ông Trump xuất hiện khi nhiều doanh nghiệp AI hàng đầu đang chuẩn bị kế hoạch niêm yết. Trong đó, SpaceX, Anthropic và OpenAI được cho là đang xúc tiến các kế hoạch IPO có thể tạo ra thêm nhiều doanh nghiệp có giá trị vốn hóa từ hàng trăm tỷ USD đến hàng nghìn tỷ USD trong những năm tới.

Nhà đầu tư nên chốt lời từng phần﻿

Đối với thị trường trong nước, MBS cho rằng tín hiệu đáng chú ý hỗ trợ thị trường trong tuần qua đến từ hai yếu tố.

Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, vùng 1.800 điểm là ngưỡng Fibonacci 38,2% của nhịp tăng từ cuối tháng 3 lên đỉnh 1.930 điểm, đồng thời là vùng hội tụ của các đường trung bình trung hạn MA50 và MA100.

Thứ hai, các số liệu kinh tế 5 tháng đầu năm vẫn cho thấy động lực tăng trưởng từ khu vực dịch vụ và sự phục hồi của sản xuất công nghiệp (IIP tăng 9,1%), dòng vốn FDI bùng nổ, cùng với sự cải thiện của hoạt động doanh nghiệp và tiêu dùng.

Tuy nhiên, áp lực đối với nền kinh tế vẫn hiện hữu khi chi phí và lạm phát tiếp tục gây sức ép lên đầu vào của doanh nghiệp, trong khi cán cân thương mại đang trong trạng thái thâm hụt.

Nhìn chung, MBS cho rằng thị trường vẫn sẽ gặp khó khăn trong tuần giao dịch này. Đặc biệt, trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức thấp, các nhịp tăng ngắn có thể chỉ mang tính chất nghỉ trong xu hướng giảm. Nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với hiện tượng “cưa chân bàn” khi dòng vốn ngoại chưa có dấu hiệu dừng bán.

Về kỹ thuật , VN-Index hiện vẫn nằm trên các đường trung bình trung và dài hạn như MA50, MA100 và MA200. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn đang chịu nhiều bất lợi từ các tín hiệu kỹ thuật sau ba tuần điều chỉnh liên tiếp từ vùng đỉnh.

Áp lực điều chỉnh không chỉ thể hiện ở điểm số mà còn ở thanh khoản khi giá trị giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm. Trong ngắn hạn, vùng kháng cự quanh 1.860 điểm sẽ là cơ sở để đánh giá liệu thị trường có thực sự phục hồi hay chỉ là một nhịp nảy kỹ thuật. Trong kịch bản tiếp tục điều chỉnh, vùng hỗ trợ quan trọng vẫn là khu vực 1.800 điểm.

Về chiến lược giao dịch , MBS cho rằng “thận trọng và kiên nhẫn” là từ khóa chủ đạo trong tháng 6. Nhà đầu tư nên chủ động chốt lời từng phần để đưa danh mục về trạng thái an toàn, đồng thời duy trì tỷ trọng tiền mặt cao nhằm sẵn sàng giải ngân khi thị trường chiết khấu về các vùng giá hấp dẫn.