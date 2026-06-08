Công ty chưa đầy một tuần tuổi muốn mua gần 25% cổ phần Viwaseen

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen, mã: VIW) thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, CTCP Đầu tư BNE đăng ký mua 14,2 triệu cổ phiếu VIW theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ ngày 10/6 đến 9/7/2026. Nếu giao dịch thành công, Đầu tư BNE sẽ nắm giữ 24,74% vốn của Viwaseen, trước đó công ty không sở hữu cổ phiếu nào.

Một điểm đáng chú ý khác là Đầu tư BNE mới được thành lập ngày 2/6/2026 với vốn điều lệ 330 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp có trụ sở tại tòa VCCI (Hà Nội), trong đó ông Phan Quang Khải giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và là cổ đông sáng lập sở hữu 40% vốn Đầu tư BNE. Ông Khải hiện cũng là thành viên HĐQT của Viwaseen.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 28/5, CTCP An Quý Hưng Holding, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch HĐQT Vinaconex (mã: VCG) và cũng là Uỷ viên HĐQT tại Viwaseen đã mua vào hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 23% vốn, thông qua giao dịch thỏa thuận. Lượng cổ phiếu này trùng với số cổ phần mà Vinaconex đăng ký bán ra.

Trên thị trường, cổ phiếu VIW vẫn thuộc diện cảnh báo trên UPCoM do báo cáo tài chính nhiều năm liên tiếp bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Hiện, cổ phiếu VIW đang giao dịch quanh mốc 23.600 đồng/cp. Tạm tính theo thị giá hiện tại, Đầu tư BNE sẽ cần chi khoảng 335 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.