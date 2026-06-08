Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chưa đầy một tuần tuổi muốn mua gần 25% cổ phần Viwaseen

| | Thị trường chứng khoán

Công ty chưa đầy một tuần tuổi muốn mua gần 25% cổ phần Viwaseen

Mới đây, CTCP Đầu tư BNE đăng ký mua 14,2 triệu cổ phiếu VIW theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ ngày 10/6 đến 9/7/2026.

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen, mã: VIW) thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, CTCP Đầu tư BNE đăng ký mua 14,2 triệu cổ phiếu VIW theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ ngày 10/6 đến 9/7/2026. Nếu giao dịch thành công, Đầu tư BNE sẽ nắm giữ 24,74% vốn của Viwaseen, trước đó công ty không sở hữu cổ phiếu nào.

Một điểm đáng chú ý khác là Đầu tư BNE mới được thành lập ngày 2/6/2026 với vốn điều lệ 330 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp có trụ sở tại tòa VCCI (Hà Nội), trong đó ông Phan Quang Khải giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và là cổ đông sáng lập sở hữu 40% vốn Đầu tư BNE. Ông Khải hiện cũng là thành viên HĐQT của Viwaseen.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 28/5, CTCP An Quý Hưng Holding, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch HĐQT Vinaconex (mã: VCG) và cũng là Uỷ viên HĐQT tại Viwaseen đã mua vào hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 23% vốn, thông qua giao dịch thỏa thuận. Lượng cổ phiếu này trùng với số cổ phần mà Vinaconex đăng ký bán ra.

Trên thị trường, cổ phiếu VIW vẫn thuộc diện cảnh báo trên UPCoM do báo cáo tài chính nhiều năm liên tiếp bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Hiện, cổ phiếu VIW đang giao dịch quanh mốc 23.600 đồng/cp. Tạm tính theo thị giá hiện tại, Đầu tư BNE sẽ cần chi khoảng 335 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, Viwaseen ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 13 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu bán hàng, cải thiện lợi nhuận gộp và giảm chi phí lãi vay.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcap đưa ra 2 kịch bản cho VN-Index tháng 6, gọi tên cổ phiếu có triển vọng tích cực

Vietcap đưa ra 2 kịch bản cho VN-Index tháng 6, gọi tên cổ phiếu có triển vọng tích cực Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 8-12/6: Novaland "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 25%

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 8-12/6: Novaland "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 25% Nổi bật

Doanh nghiệp hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục, cổ đông nhận hơn 4.600 đồng/cp

Doanh nghiệp hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục, cổ đông nhận hơn 4.600 đồng/cp

08:24 , 08/06/2026
Nâng hạng FTSE giúp Việt Nam thu hút sự quan tâm vượt kỳ vọng từ tổ chức quốc tế

Nâng hạng FTSE giúp Việt Nam thu hút sự quan tâm vượt kỳ vọng từ tổ chức quốc tế

08:13 , 08/06/2026
KIS khởi động “Bản Lĩnh Chứng Trường” mùa 6, giải thưởng lên tới 340 triệu

KIS khởi động “Bản Lĩnh Chứng Trường” mùa 6, giải thưởng lên tới 340 triệu

08:00 , 08/06/2026
Thế lực nắm nhiều vàng hơn các ngân hàng trung ương: Thay đổi cuộc chơi trên loại tài sản lớn nhất thế giới

Thế lực nắm nhiều vàng hơn các ngân hàng trung ương: Thay đổi cuộc chơi trên loại tài sản lớn nhất thế giới

00:31 , 08/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên