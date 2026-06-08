Doanh nghiệp hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục, cổ đông nhận hơn 4.600 đồng/cp

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vừa công bố, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã SAS) đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 3.247 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 2% so với thực hiện năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 802 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ.

Kế hoạch này được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng, dù thị trường hàng không được dự báo tiếp tục phục hồi. Sasco tiếp tục xác định Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là thị trường trọng điểm, với sản lượng hành khách đi và đến năm 2026 ước đạt 46,3 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 19,9 triệu lượt, tăng 13%, còn khách quốc nội ước đạt 26,3 triệu lượt, tăng 8%.

Tuy nhiên, công ty cho biết môi trường kinh doanh vẫn chịu nhiều tác động từ các yếu tố địa chính trị, giá dầu và nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao, biến động tỷ giá USD, chi phí vận chuyển tăng và xu hướng cắt giảm chi tiêu của hành khách. Bên cạnh đó, mảng kinh doanh miễn thuế đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang mô hình hợp tác mới, khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh công tác điều hành và xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp hơn.

Năm 2025, Sasco ghi nhận 3.316 tỷ đồng doanh thu thuần và 844 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đều vượt xa kế hoạch được cổ đông giao. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Về phương án phân phối lợi nhuận , Sasco dự kiến trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 46,24%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 4.624 đồng. Với hơn 133 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 617 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trước đó, Sasco đã tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6%. Như vậy, nếu phương án mới được thông qua, doanh nghiệp sẽ còn chi trả thêm một đợt cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hơn 40%. Đáng chú ý, đây cũng là mức cổ tức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Sasco.

Được thành lập từ năm 1993, Sasco hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ phòng chờ thương gia, bán hàng miễn thuế, dịch vụ sân bay và nhiều hoạt động thương mại khác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Doanh nghiệp do ông Johnathan Hạnh Nguyễn giữ chức Chủ tịch HĐQT. Nhóm cổ đông liên quan đến gia đình doanh nhân này đang sở hữu hơn 46,5% vốn điều lệ của SASCO. Doanh nghiệp còn có cổ đông lớn khác là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), nắm 49,07% vốn (65,5 triệu cổ phiếu).

Tại Đại hội cổ đông năm ngoái, ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng chia sẻ về vấn đề trả cổ tức, ông cho rằng cổ tức cao để bảo vệ quyền lợi cổ đông. " Bao giờ tôi còn làm chủ tịch, còn ngồi đây thì anh em vẫn có thể nở nụ cười ", ông nói tại phiên họp thường niên năm ngoái.

Bên cạnh kế hoạch cổ tức, Sasco cũng dự kiến trích hơn 81 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng, phúc lợi. Sau khi hoàn tất phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp chỉ còn giữ lại khoảng 3 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

﻿Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu ACV đang dừng ở mốc 35.200 đồng/cp, tương ứng tăng gần 12% so với hồi đầu năm.