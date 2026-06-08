Vietcap đưa ra 2 kịch bản cho VN-Index tháng 6, gọi tên cổ phiếu có triển vọng tích cực

Theo báo cáo chiến lược tháng 6, Vietcap đánh giá thị trường đang đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ về định giá và bối cảnh quốc tế tích cực, trong khi vẫn đối mặt với áp lực từ khối ngoại và những lo ngại vĩ mô trong nước.

Về yếu tố hỗ trợ, các thị trường chứng khoán lớn trong khu vực và trên thế giới tiếp tục duy trì xu hướng tăng, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, bán dẫn và hạ tầng AI trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong tháng 5, chỉ số MSCI đại diện cho nhóm thị trường mới nổi và phát triển lần lượt tăng 24,8% và 9,8%, đồng thời thiết lập các đỉnh lịch sử mới. Đà tăng này vẫn đang được duy trì trong những ngày đầu tháng 6.

Bên cạnh đó, Vietcap cho rằng định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh. Tại cuối tháng 5, VN-Index giao dịch với mức P/E 15,3 lần, thấp hơn mức trung vị 10 năm. Đáng chú ý, nếu loại trừ ảnh hưởng của bộ ba VIC, VHM và VRE, P/E của VN-Index chỉ còn khoảng 13 lần, tương đương vùng định giá thấp từng xuất hiện trong nhịp giảm mạnh do sự kiện thuế đối ứng của Mỹ hồi tháng 4/2025.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là một rủi ro đáng lưu ý. Trong tháng 5, khối ngoại bán ròng 735 triệu USD trên HoSE, nối tiếp mức bán ròng 522 triệu USD của tháng trước, qua đó tạo sức ép lên cán cân cung cầu khi dòng tiền trong nước vẫn chủ yếu duy trì trạng thái quan sát.

Ngoài ra, thâm hụt thương mại của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 lên tới 14 tỷ USD cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, đồng thời làm gia tăng lo ngại về biến động tỷ giá USD/VND trong ngắn hạn.

Về góc nhìn kỹ thuật, sau khi thiết lập đỉnh lịch sử 1.928 điểm vào ngày 18/5, VN-Index đã bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn với kháng cự gần nhất là đường MA20. Hiện chỉ số đang tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng tại 1.810 điểm, nơi hội tụ của hai đường MA50 và MA100. Các vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định tại 1.775 điểm (MA150) và 1.745 điểm (MA200).

Theo Vietcap, thanh khoản thị trường đang suy giảm cho thấy áp lực bán không quá lớn. Quan sát diễn biến cổ phiếu trên HoSE cho thấy phần lớn mã vẫn duy trì nền tích lũy hoặc đã quay trở lại vùng tích lũy trước đó sau giai đoạn tăng mạnh đầu tháng 5. Điều này cho thấy mặt bằng giá chung của thị trường đang dần tìm được trạng thái cân bằng.

Trên cơ sở đó, trong kịch bản tích cực, Vietcap cho rằng đa số các cổ phiếu sẽ thiết lập được vùng cân bằng ở vùng giá hiện tại, tương đương với thời điểm chỉ số VNI chạm 1.810 điểm ngày 3/6 khi mà nền tảng định giá của thị trường đã rất hấp dẫn. Thị trường có cơ hội hồi phục lại 1.890 điểm trong nửa cuối tháng 6.

Tuy nhiên, với kịch bản tiêu cực hơn, nếu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM điều chỉnh giảm mạnh, chỉ số VNI có thề giảm xuống hỗ trợ MA150 tại 1.775 điểm hoặc MA200 tại 1.745 điểm nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến mặt bằng giá chung của sàn HSX.

Về khuyến nghị đầu tư, nhóm phân tích kỹ thuật của Vietcap lựa chọn ACB và GAS cho mục tiêu giao dịch ngắn hạn. Trong khi đó, ở góc độ cơ bản, FPT và NT2 là hai cổ phiếu nổi bật trong danh sách theo dõi nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực trong trung và dài hạn.