“Nói không” với cổ phiếu Vingroup, quỹ ngoại tỷ USD bỏ lỡ nhịp tăng của VN-Index

Theo báo cáo mới công bố, trong tháng 5/2026, quỹ ngoại Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất đầu tư -2,64% trong khi VN-Index tăng nhẹ 0,5%. Tính từ đầu năm, quỹ này ghi nhận hiệu suất -5% sau 5 tháng.

Tại thời điểm cuối tháng 5/2026, quy mô danh mục quỹ quản lý lên tới 880 triệu EUR (26.500 tỷ đồng ~ 1,01 tỷ USD). Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ nhìn chung không có nhiều thay đổi so với cuối tháng 4, tiếp tục là những cái tên quen thuộc như STB, HPG, MWG, FPT, HVN…

Một điểm đáng chú ý là PYN Elite trong thời gian dài không phân bổ tỷ trọng đáng kể vào nhóm cổ phiếu Vingroup. Trong bối cảnh các mã “họ Vin” nhiều thời điểm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ VN-Index, việc đứng ngoài nhóm cổ phiếu này cũng có thể là một trong những yếu tố khiến hiệu suất của quỹ chưa theo kịp diễn biến chung của chỉ số.

Trước đó, ông Petri Deryng, người đứng đầu PYN Elite, từng chia sẻ về lý do VIC không xuất hiện trong danh mục của quỹ. Theo vị này, Vingroup là doanh nghiệp có tính cơ hội cao, tuy nhiên dòng tiền tương lai của tập đoàn lại rất khó định lượng.﻿

VN-Index chưa phản ánh đầy đủ triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp

Theo Pyn Elite Fund, đà tăng của VN-Index trong tháng 5 được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu dầu khí trong bối cảnh hòa bình tại Trung Đông vẫn chưa đạt được, đáng chú ý là BSR (+26%) và GAS (+16%). Vào đầu tháng, tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp nhà nước vốn hóa lớn, khi kỳ vọng về việc thoái vốn nhà nước gia tăng trước cuộc họp ngày 19/5 của các doanh nghiệp này với Phó Thủ tướng.

Hoạt động chốt lời mạnh trong nửa cuối tháng đã xóa bỏ phần lớn mức tăng trước đó, với hai phần ba số cổ phiếu trên HOSE kết thúc tháng 5 trong trạng thái giảm mạnh. Thanh khoản vẫn ở mức thấp do nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trước các diễn biến liên quan đến lãi suất.

Một nghịch lý được quỹ ngoại chỉ ra là ngay cả những doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1 cao nhất và triển vọng tích cực trong năm 2026 cũng giảm giá, tiếp tục phản ánh sự khó lường của thị trường. P/E dự phóng năm 2026 của VN-Index, không bao gồm nhóm VIN, hiện chỉ ở mức 9,2 lần, cho thấy mức định giá hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua.

Dù diễn biến thị trường còn khó lường và chưa phản ánh đầy đủ triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp, PYN Elite vẫn cho rằng nền tảng vĩ mô của Việt Nam tiếp tục là điểm tựa quan trọng.﻿

Đà tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục duy trì sự bền bỉ trong tháng 5. Dòng vốn FDI vẫn mạnh, với vốn đăng ký lũy kế từ đầu năm đạt 24,8 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tháng 5 tăng 18% so với cùng kỳ; doanh số bán lẻ tăng 11,8%, trong đó dịch vụ ăn uống và du lịch tăng 15,4%.

Chỉ số PMI tăng lên 52,8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2, nhờ đơn hàng mới phục hồi và sản lượng tăng nhanh hơn. Lạm phát nhích lên 5,6% so với cùng kỳ, cao hơn nhẹ so với tháng 4 nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Trong khi đó, sự ổn định của tỷ giá là điểm đáng chú ý: USD/VND gần như không thay đổi từ đầu năm đến nay, và tỷ giá USD trên thị trường tự do đã giảm về ngang mức ngân hàng lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Giải ngân đầu tư công lũy kế từ đầu năm tăng 11,2% so với cùng kỳ, dẫn đầu là Hà Nội với mức tăng 59%. Tại đây, việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại hơn 1.400 dự án đang tạo tiền đề cho tiến độ giải ngân nhanh hơn trong thời gian tới.