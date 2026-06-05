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Vietjet "cất cánh" thẳng đứng

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Vietjet "cất cánh" thẳng đứng

Cổ phiếu tăng tốt và nhanh chóng được đẩy lên mức giá trần khi đóng cửa.

Phiên giao dịch cuối tuần (5/6) chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu VJC (Vietjet). Sau phần lớn thời gian giao dịch giằng co quanh mốc tham chiếu, VJC bất ngờ đón lực cầu mạnh ngay trước phiên ATC. Thị giá tăng tốt và nhanh chóng được đẩy lên mức giá trần 184.600 đồng/cp vào cuối phiên ATC, đóng cửa trong sắc tím, qua đó trở thành tâm điểm chú ý giữa lúc nhiều nhóm cổ phiếu khác lình xình.

Thanh khoản của VJC trong phiên đạt mức tích cực với gần 1,8 triệu cổ phiếu được sang tay, vượt xa mức trung bình của tuần trước đó. Cùng với bộ đôi Vingroup (VIC và VHM), VJC trở thành một trong ba trụ cột chính giúp VN-Index giữ vững sắc xanh, chốt tuần với mức tăng hơn 7 điểm.

Nhờ đà thăng hoa của cổ phiếu, khối tài sản ròng của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng 5,85%, đạt mức 4,2 tỷ USD. Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, bà hiện xếp vị trí 998 trong danh sách tỷ phú toàn cầu.

Sức hút của cổ phiếu hàng không này được củng cố bằng những bước tiến chiến lược liên tiếp trên thị trường quốc tế trong thời gian qua. Tại thị trường Philippines, thông qua Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines, Vietjet đã chính thức công bố đường bay thẳng TP.HCM - Cebu, tạo thêm một cầu nối quan trọng về kinh tế và du lịch trong khu vực ASEAN.

Tại thị trường Thái Lan, hãng hàng không này cũng đang đẩy mạnh chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thailand. Với việc đón chiếc Boeing 737-8 thứ 10 ngay trong tháng 5/2026, hãng đang hiện thực hóa mục tiêu mở rộng quy mô lên 50 chiếc nhằm đáp ứng nhu cầu mạng bay quốc tế ngày càng lớn.

Nền tảng cho những kế hoạch cất cánh trên là kết quả kinh doanh quý 1/2026 tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, trong quý 1/2026, doanh thu hợp nhất của Vietjet đạt 21.021 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế bứt phá gần 60%, ghi nhận 1.023 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, hãng đã thực hiện gần 40.000 chuyến bay, phục vụ 7,2 triệu lượt khách (tăng 5,1%) và vận chuyển hơn 23.300 tấn hàng hóa.

Vietjet vừa thông qua phương án phát hành 177,48 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 30 cổ phiếu mới). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 5.916 tỷ đồng lên gần 7.691 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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