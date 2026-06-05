Tập đoàn Cao su Việt Nam công bố tư cách công ty đại chúng

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Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (MCK: GVR) vừa công bố thông tin trên UBCKNN và Sở GDCK liên quan đến việc duy trì tư cách công ty đại chúng.

Theo đó, căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày 15/5/2026 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tập đoàn có tổng cộng 21.459 cổ đông, gồm: 1 cổ đông lớn/cổ đông nhà nước là Bộ Tài chính nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết; 21.458 cổ đông còn lại nắm giữ 3,23% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, Tập đoàn chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định vì không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tuy nhiên, quy định chuyển tiếp theo Khoản 7 Điều 59 của Luật số 68/2025/QH15 có hiệu lực từ 1/8/2025: "Trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên SGDCK chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng".

Ngày 12/2/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 13/02/2026, quy định chi tiết về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đối tượng áp dụng có bao gồm Doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp. Tập đoàn đang trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại theo quy định nên thuộc đối tượng áp dụng quy định chuyển tiếp nêu trên và không bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 17/6/2026 bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Hoa Sen, trụ sở Tập đoàn.

Tại đại hội, GVR dự kiến trình cổ đông Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026,...

Kết quả SXKD năm 2025 cho thấy Tập đoàn đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể, doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt 32.432 tỷ đồng (bằng 104,47% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 5.998 tỷ đồng (bằng 120,58% kế hoạch).

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau: Về hợp nhất toàn Tập đoàn, kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác là 33.799 tỷ đồng, bằng 104,21% so với thực hiện năm trước; kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 6.902 tỷ đồng, bằng 97,1% so với thực hiện năm 2025

Riêng công ty mẹ - Tập đoàn, kế hoạch doanh thu và thu nhập khác là 6.468 tỷ đồng, bằng 102,6 % so với thực hiện năm trước; kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 2.644 tỷ đồng, bằng 105,63% so với thực hiện năm 2025.

Ngay trước thềm đại hội, GVR đã thông báo về việc thay đổi nhân sự. Theo đó, căn cứ Quyết định số 319/QĐ-HĐQTCSVN ngày 3/6/2026 của HĐQT, ông Trần Thanh Phụng không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 1/7/2026.

Lý do thôi giữ chức vụ là nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo quy định.



