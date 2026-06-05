Chính thức: Việt Nam có hơn 13 triệu tài khoản chứng khoán

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 256.000 tài khoản trong tháng 5/2026, nhích nhẹ so với tháng liền trước. Số lượng tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 170 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 1,3 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 5, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 13 triệu tài khoản, tương đương khoảng 13% dân số. Con số này đưa Việt Nam hoàn thành vượt mục tiêu trước hạn trong đề án phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Sự gia tăng của số lượng tài khoản diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có một tháng 5 nhiều biến động. VN-Index duy trì đà tăng tích cực trong nửa đầu tháng, có thời điểm lên vùng 1.930 điểm, mức cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, áp lực chốt lời tại vùng giá cao cùng tâm lý thận trọng của dòng tiền khiến thị trường hạ nhiệt trong nửa cuối tháng. Kết tháng 5, VN-Index tăng 0,5% so với cuối tháng 4, đóng cửa tại 1.863 điểm.

Dòng tiền nội vẫn là động lực chủ yếu thúc đẩy thị trường. Từ đầu năm 2026, nhà đầu tư trong nước (khối nội) đã mua ròng tất cả các tháng với tổng giá trị gần 70.000 tỷ đồng trên HoSE. Nhìn xa hơn, tính từ đầu 2022 đến nay, giá trị mua ròng của khối nội trên HoSE lên đến hơn 280.000 tỷ đồng, chưa bao gồm lượng tiền tham gia vào các đợt chào bán cổ phần của doanh nghiệp.

Dòng tiền nội giúp thị trường chứng khoán Việt Nam đứng vững trước áp lực bán ròng kéo dài triền miên của khối ngoại. Mặc dù liên tục rút ròng nhưng số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài vẫn tăng.

Trong tháng 5, khối ngoại có thêm 367 tài khoản, con số này cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân chiếm 356 tài khoản mở mới trong khi tổ chức chỉ mở thêm 11 tài khoản. Tính đến cuối tháng 5, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 51.843 tài khoản.