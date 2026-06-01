Tổng Giám đốc Dragon Capital: Mức giải ngân vào chuỗi giá trị MWG - DMX sẽ tăng lên mạnh mẽ

Dragon Capital vừa xác nhận rót tối thiểu 50 triệu USD (gần 1.350 tỷ đồng) vào đợt IPO của Điện Máy Xanh (DMX). Động thái này sẽ làm gia tăng đáng kể quy mô đầu tư của quỹ vào hệ sinh thái bán lẻ MWG - DMX so với giai đoạn chỉ tập trung giải ngân vào cổ phiếu MWG.

Xoay quanh bài toán phân bổ tỷ trọng giữa MWG và DMX đang được cộng đồng nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital, nhận định DMX cần được đánh giá như một doanh nghiệp niêm yết độc lập. Động lực của DMX đến từ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, nền tảng tiền mặt dồi dào, chính sách cổ tức minh bạch và dư địa mở rộng lớn của chuỗi EraBlue tại Indonesia.

So với mặt bằng chung ngành tiêu dùng - bán lẻ, DMX đang sở hữu mức định giá hấp dẫn cùng câu chuyện tăng trưởng dài hạn rõ nét. Theo thời gian, định giá của DMX sẽ bám sát hơn vào các yếu tố cơ bản này và giảm dần sự tương quan với MWG. Đặc biệt, khi Bách Hóa Xanh ngày càng đóng vai trò trọng yếu trong định giá của MWG, lộ trình phát triển của hai doanh nghiệp sẽ được nhìn nhận hoàn toàn tách biệt.

Tuy nhiên, với vị thế là cổ đông tổ chức lớn nhất tại MWG hiện nay, Dragon Capital đánh giá khoản đầu tư vào DMX nằm trong tổng thể chiến lược đối với cả hệ sinh thái. Do đó, tổng mức giải ngân vào chuỗi giá trị MWG - DMX sẽ tăng lên mạnh mẽ.

Mở rộng góc nhìn về thị trường, đại diện Dragon Capital cho rằng chứng khoán Việt Nam năm nay được dẫn dắt bởi ba trụ cột, gồm nền tảng vĩ mô ổn định, lộ trình nâng hạng và sự xuất hiện của các thương vụ IPO chất lượng. Đây là ba yếu tố có tính tương hỗ chặt chẽ. Trong đó, câu chuyện nâng hạng là mắt xích then chốt, vừa khơi thông từ 2 đến 5 tỷ USD vốn ngoại trong 12 tháng tới, vừa tạo lực bẩy cho làn sóng niêm yết mới.

Dragon Capital ước tính, tổng giá trị IPO tại Việt Nam giai đoạn 2026–2028 có thể vượt ngưỡng 40 tỷ USD, với DMX là một trong những thương vụ lớn mở màn. Thế hệ doanh nghiệp lên sàn chu kỳ này sở hữu chất lượng vượt trội như khả năng sinh lời và tài sản đã được kiểm chứng, lợi thế cạnh tranh bền vững, cùng tiêu chuẩn quản trị gắn kết chặt chẽ với lợi ích cổ đông.

Ông Tuấn đánh giá, đây chính là nhóm doanh nghiệp trọng điểm thu hút dòng vốn quốc tế khi Việt Nam đẩy nhanh tiến trình nâng hạng. Dòng tiền lớn, dù chủ động hay thụ động, đều ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành, quy mô lớn và thanh khoản dồi dào. Với mức vốn hóa dự kiến khoảng 4 tỷ USD và tiềm năng lọt rổ VN30, DMX hội tụ đầy đủ các tiêu chí khắt khe này.

"Chính vì vậy, chúng tôi kỳ vọng đợt IPO DMX lần này sẽ thu hút cả những nhà đầu tư mới chưa từng hiện diện tại thị trường Việt Nam," đại diện quỹ chia sẻ.

Đối với Dragon Capital, mốc nâng hạng FTSE sắp tới mới chỉ là điểm khởi đầu; phép thử và cơ hội lớn hơn nằm ở câu chuyện nâng hạng MSCI trong những năm tiếp theo. Do đó, thương vụ DMX mang tính biểu tượng cho một lớp doanh nghiệp mới, sẵn sàng đón đầu chu kỳ bùng nổ của dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường Việt Nam.