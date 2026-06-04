AI, chip bán dẫn đưa Chủ tịch Samsung Electronics lọt top 50 người giàu nhất thế giới

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một cuộc tái định vị quyền lực trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Sau nhiều năm bị lu mờ bởi các “gã khổng lồ” internet và phần mềm của Mỹ, Samsung Electronics đang có màn trở lại đầy ngoạn mục khi trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ chu kỳ tăng trưởng mới của ngành bán dẫn.

Chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây, cổ phiếu của Samsung Electronics đã tăng gấp 6 lần, vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục 1,5 nghìn tỷ USD. Theo dữ liệu từ CompaniesMarketCap, vào đầu tháng 6, Samsung Electronics có thời điểm đã vượt qua cả Tesla và Meta Platforms để lọt top 10 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới.

Cú bứt phá mạnh mẽ của Samsung Electronics đánh dấu sự trở lại ấn tượng của nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất hành tinh. Đà tăng mạnh của cổ phiếu Samsung Electronics cũng đưa Chủ tịch Yay Y. Lee lọt danh sách 50 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes. Theo cập nhật tại ngày 4/6, khối tài sản của người giàu nhất Hàn Quốc có khối tài sản hơn 41 tỷ USD.

Sự bứt phá này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của giới đầu tư vào vai trò trung tâm của Samsung Electronics trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Khác với giai đoạn 2022–2024 chứng kiến sự thống trị của các công ty thiết kế chip AI như NVIDIA, năm 2026 đang đánh dấu thời điểm các nhà sản xuất chip nhớ bước lên sân khấu chính.

Các mô hình AI thế hệ mới yêu cầu khối lượng dữ liệu khổng lồ và năng lực xử lý ngày càng cao. Điều này khiến nhu cầu đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM), DRAM và NAND tăng vọt. Là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung Electronics đang trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này.

Thay vì phụ thuộc vào thị trường smartphone đang bão hòa, Samsung Electronics giờ đây được nhìn nhận như một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi giá trị AI toàn cầu. Từ chip nhớ HBM dành cho trung tâm dữ liệu, công nghệ đóng gói tiên tiến cho tới hoạt động sản xuất bán dẫn theo hợp đồng (foundry), tập đoàn Hàn Quốc đang mở rộng sự hiện diện trong hầu hết các phân khúc quan trọng nhất của ngành bán dẫn.

Trong quý 1/2026, lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics ước đạt 57.200 tỷ won (khoảng 38 tỷ USD), tăng 755% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên vượt mốc 50.000 tỷ won. Doanh thu cũng tăng 68,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 133.000 tỷ won trong quý đầu tiên của năm. Kết quả kinh doanh khả quan của Samsung Electronics phản ánh nhờ nhu cầu tăng cao đối với các dòng chip nhớ cao cấp phục vụ lĩnh vực AI.