Miễn nhiệm ông Hồ Thanh Tùng

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã: CMG) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Đặng Tùng Sơn được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty với thời hạn một năm, tính từ ngày 1/6/2026 đến ngày 31/5/2027.

Được biết, ông Đặng Tùng Sơn từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng tại CMC. Giai đoạn gần nhất từ tháng 10/2024 đến nay, ông giữ chức Phó chủ tịch cấp cao (SVP) kiêm Giám đốc chiến lược của Tập đoàn CMC.

Cùng ngày, HĐQT CMC quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật đối với ông Hồ Thanh Tùng kể từ ngày 1/6/2026. Ông Tùng tiếp tục giữ vai trò Phó chủ tịch điều hành (EVP) của tập đoàn. Đồng thời, ông vẫn giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH CMC Global. Ông Hồ Thanh Tùng đã có thời gian điều hành CMC từ năm 2021 đến hết tháng 5/2026.

Cách đây không lâu, HĐQT CMC cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Điều hành đối với ông Phạm Ngọc Bắc kể từ ngày 11/5/2026.

Ở một diễn biến liên quan, cuối tháng 5, CMC vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 222,5 triệu đồng do nhiều vi phạm liên quan đến công bố thông tin, báo cáo và nghĩa vụ minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo hợp nhất quý 4 năm tài chính 2025 (giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/3/2026) ghi nhận doanh thu thuần của CMC đạt 2.367 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025 (từ ngày 1/4/2025 đến 31/3/2026), doanh thu thuần của doanh nghiệp công nghệ này đạt 9.561 tỷ đồng, tăng 17%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 599 tỷ đồng, tăng 19% so với năm tài chính 2024.