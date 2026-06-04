Lãi kỷ lục, một doanh nghiệp trả cổ tức gần 4.000 đồng/cp ngay trong tháng 6

CTCP Xích líp Đông Anh (mã DFC) vừa thông báo ngày 18/6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 39%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.900 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/6.

Với gần 6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 23,4 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

DFC là một trong những doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao trong nhiều năm. Năm 2024, công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 32%, song cổ tức năm nay vẫn là mức cao nhất trong vòng một thập kỷ.

Tiền thân của DFC là Công ty Xích líp Đông Anh, được thành lập từ năm 1974 và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2009. Sau hơn 40 năm phát triển, doanh nghiệp hiện là đối tác cung ứng linh kiện cho nhiều liên doanh và thương hiệu lớn trong ngành ô tô, xe máy như Honda, Yamaha, Piaggio cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất khác.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 DFC ghi nhận doanh thu 1.311 tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch đề ra và cơ bản đi ngang so với năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 47,2 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Bước sang năm 2026, DFC nhận định môi trường kinh doanh tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi kinh tế và chính trị thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Biến động giá năng lượng, chi phí logistics và xu hướng bảo hộ thương mại được cho là sẽ tiếp tục gây áp lực lên hoạt động sản xuất cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong nước, doanh nghiệp đánh giá mặt bằng lãi suất tăng, thị trường xe máy truyền thống tăng trưởng chậm và dần bão hòa, trong khi xu hướng chuyển dịch sang phương tiện điện và giao thông xanh ngày càng rõ nét. Theo DFC, đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để công ty từng bước chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, mở rộng sang các lĩnh vực ngoài xe máy và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp mới.

Năm 2026, DFC đặt mục tiêu doanh thu 1.464 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 49 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 3% so với thực hiện năm 2025.