TVC tăng sở hữu lên hơn 73% vốn tại TVB

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (MCK: TVC, sàn HNX) vừa có báo cáo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (MC: TVB, sàn HoSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 5/5/2026 đến ngày 3/6/2026, TVC đã mua vào thành công 497.500 cổ phiếu trong tổng số 500.000 cổ phiếu TVB đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, TVC đã tăng sở hữu cổ phiếu TVB từ hơn 79,4 triệu cổ phiếu lên hơn 79,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 72,78% lên 73,23% vốn.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, bà Nguyễn Thị Hằng- Chủ tịch HĐQT TVC, đang trực tiếp nắm giữ 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%).



Chứng khoán T-Cap là tên gọi mới của Chứng khoán Trí Việt

Trước đó, TVC cũng đã mua vào thành công 500.000 cổ phiếu TVB trong khoảng thời gian từ ngày 26/3/2026 đến ngày 22/4/2026. Qua đó, nâng sở hữu từ 78,91 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 72,32%) lên 79,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 72,78%).

Trong một diễn biến khác, ngày 12/6/2026 tới đây, TVB sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Nội dung lấy ý kiến nhằm thông qua việc bổ sung Thành viên HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian thực hiện trong tháng 6, tháng 7/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, TVB mang về doanh thu hoạt động hơn 18 tỷ đồng, giảm 54,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 17,5 tỷ đồng, giảm 54,8%.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, TVB báo lỗ ròng 19,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lãi ròng hơn 32,7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của TVB giảm 4,5% so với đầu năm, xuống còn 1.093 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận hơn 380,6 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản; các khoản phải thu khác hơn 468,3 tỷ đồng, chiếm 42,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 25,1 tỷ, giảm 17,4% so với đầu năm. Trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn gần 11,1 tỷ đồng, chiếm 44,2% tổng tài sản.



