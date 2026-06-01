Một công ty chứng khoán có vốn điều lệ vượt hàng loạt ngân hàng Sacombank, Eximbank, OCB,...

Trong thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã CK: TCX) đã công bố hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Cụ thể, công ty chứng khoán này đã phân phối thành công hơn 462,3 triệu cổ phiếu cho 19.125 cổ đông, còn lại 3.392 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 4.623,2 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của TCBS tại ngày 31/12/2024.

Hoàn tất, số cổ phiếu lưu hành của TCBS tăng từ hơn 2,3 tỷ đơn vị lên hơn 2,77 tỷ đơn vị, vốn điều lệ theo đó tăng lên mức gần 27.739 tỷ đồng, chính thức vượt qua SSI để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường tính đến thời điểm hiện tại.

Việc nâng vốn điều lệ lên hơn 27.700 tỷ đưa công ty chứng khoán này vượt vốn điều lệ của hàng chục ngân hàng vừa và nhỏ như OCB (26.650 tỷ), STB (18.852 tỷ), EIB (18.688 tỷ đồng), NAB (17.157 tỷ đồng)…

Cuộc đua giành “ngôi vương” vốn điều lệ nhóm chứng khoán chưa bao giờ hạ nhiệt trong bối cảnh nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động ngày càng lớn nhằm mục tiêu chiếm thêm thị phần, đặc biệt trong mảng cho vay ký quỹ (margin).

TCBS từng vượt qua Chứng khoán SSI để trở thành công ty có vốn điều lệ lớn nhất hồi năm 2026, tuy nhiên ngay đầu năm 2026, SSI đã giành lại vị trí này sau khi chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Dự báo trong thời gian tới, game tăng vốn vẫn sẽ tiếp tục khi SSI lên kế hoạch đưa vốn điều lệ ước tính lên hơn 30.000 tỷ đồng vào cuối năm 2026. Nếu hoàn tất, SSI có thể trở thành CTCK đầu tiên trên thị trường đạt quy mô vốn điều lệ trên mốc này. Các phương án tăng vốn còn lại của SSI gồm phát hành ưu đãi, phát hành ESOP.

Song song, các công ty khác cũng có các động thái tăng vốn mạnh mẽ như Chứng khoán VIX vừa hoàn tất chào bán gần 919 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 12.000 đồng/cp, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 24.503 tỷ đồng.

Tại VPS (mã: VCK), vốn điều lệ công ty hiện đạt mức 24.349 tỷ đồng. VPS dự kiến xin ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán 240 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn lên 26.749 tỷ đồng. Giá bán chưa được công bố.