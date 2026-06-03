Sau quý I “bùng nổ”, cổ phiếu BSR được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng?

Theo báo cáo cập nhật của BSC, quý I/2026, BSR ghi nhận doanh thu thuần đạt 45.920 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước và tăng 22% so với quý trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.265 tỷ đồng, tăng tới 1.973% so với cùng kỳ và tăng 172% so với quý IV/2025.

Kết quả này được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính gồm crack spread duy trì ở mức cao nhờ các yếu tố địa chính trị, lợi thế từ lượng hàng tồn kho giá thấp và sản lượng tiêu thụ tăng mạnh khi nhà máy vận hành vượt công suất thiết kế.

Sản lượng tiêu thụ trong quý đạt hơn 2 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá bán bình quân cũng tăng mạnh lên khoảng 22,6 triệu đồng/tấn, cao hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng vọt lên 20,7%, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 1,2%. Đây là mức cải thiện đáng kể nhờ crack spread của các sản phẩm chủ lực như dầu diesel và nhiên liệu bay Jet A1 tăng mạnh.

Trong đó, dầu diesel tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng" khi đóng góp hơn 21.000 tỷ đồng doanh thu và ghi nhận biên lợi nhuận gộp tới 29%. Nhiên liệu bay Jet A1 cũng đạt biên lợi nhuận khoảng 27%, cao hơn đáng kể so với các quý trước.

Sau kết quả quý I vượt kỳ vọng, BSC đã điều chỉnh đáng kể mô hình dự báo đối với BSR.

Theo đơn vị phân tích, lợi nhuận quý đầu năm đã hoàn thành khoảng 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau điều chỉnh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc crack spread các sản phẩm lọc dầu duy trì ở mức cao hơn nhiều so với dự báo trước đó, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động đến nguồn cung dầu toàn cầu.

BSC cho rằng những gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz đã làm thay đổi đáng kể cấu trúc cung cầu thị trường lọc dầu khu vực. Điều này giúp crack spread của nhiều sản phẩm chủ lực như diesel, Jet A1 và xăng Mogas 95 duy trì ở mức cao trong phần lớn thời gian còn lại của năm.

Theo kịch bản mới, crack spread dầu diesel được dự báo dao động 22 - 25 USD/thùng, cao gần gấp đôi so với giả định trước đó. Đối với nhiên liệu bay Jet A1, mức dự báo cũng được nâng lên vùng 22 - 25 USD/thùng.

Trên cơ sở đó, BSC dự phóng doanh thu thuần năm 2026 của BSR đạt khoảng 179.718 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ được kỳ vọng đạt 15.515 tỷ đồng, tăng tới 199% so với năm 2025.

Con số này cao gấp gần 3 lần so với dự báo trước đây của chính BSC khi chưa tính đến tác động từ những biến động địa chính trị tại Trung Đông.

Bên cạnh yếu tố thị trường thuận lợi, BSR còn sở hữu những lợi thế riêng giúp giảm thiểu rủi ro nguyên liệu.

Theo BSC, doanh nghiệp có thể tự chủ khoảng 70% nguồn dầu ngọt trong nước, đồng thời linh hoạt gia tăng tỷ trọng dầu thô WTI nhập khẩu từ Mỹ lên tới 45% tổng nguyên liệu đầu vào. Điều này giúp nhà máy duy trì vận hành ổn định ở mức khoảng 125% công suất thiết kế ngay cả khi thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Ngoài ra, dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, dự kiến nâng công suất chế biến thêm khoảng 15% và hướng tới vận hành các phân xưởng đạt tiêu chuẩn Euro 5 vào năm 2028.

Song song với đó, dự án nhiên liệu sinh học của BSR đã nâng công suất vận hành lên 100% từ giữa tháng 4/2026, sẵn sàng cung ứng sản phẩm E10 cho khu vực miền Trung.

BSC hiện duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BSR với giá mục tiêu 33.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng kỳ vọng khoảng 22% so với thị giá đóng cửa đầu tháng 6.

Theo đơn vị phân tích, BSR đang giao dịch ở mức EV/EBITDA dự phóng năm 2026 khoảng 4,5 lần, thấp hơn 34% so với trung bình 5 năm. Trong khi đó, cổ phiếu đã giảm khoảng 41% từ đỉnh thiết lập hồi tháng 3/2026 trước khi phục hồi trở lại gần đây.

Dù vậy, BSC cũng lưu ý lợi nhuận của BSR có độ nhạy rất cao với diễn biến giá dầu và crack spread. Do đó, các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là diễn biến liên quan đến căng thẳng Iran - Israel, sẽ tiếp tục là biến số quan trọng quyết định triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp trong những quý tới.

Cổ phiếu BSR đang trải qua đà rung lắc mạnh trong những phiên gần đây.

Trên thị trường chứng khoán, sau 2 phiên giảm điểm sâu, cổ phiếu BSR được nhà đầu tư “gom” trở lại.

Kết phiên 03/6, giá cổ phiếu BSR tăng 0,54% lên 27.850 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 4,9 triệu đơn vị - giảm hơn 1 nửa so với phiên trước. Đà tăng nhẹ này, giúp vốn hóa thị trường của Lọc Hóa dầu Việt Nam tăng lên mức 139.453 tỷ đồng.