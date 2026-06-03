Thủ tướng: Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Sáng ngày 3/6, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương cùng dự.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách TTHC; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 6 và thời gian tới.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn nữa với từng trường hợp, từng ngành, lĩnh vực, khu vực…; chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất; đánh giá kỹ cơ cấu huy động tiền gửi và cho vay để đề xuất, chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong các giải pháp về tiền tệ và ngân sách. Tập trung xử lý nhanh, bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia để phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội. Phối hợp cùng Bộ Tài chính đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong tháng 6, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển các sản phẩm chủ chốt cho trung tâm tài chính quốc tế; tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ các địa phương thu hút đầu tư nước ngoài và xử lý vướng mắc cho các dự án lớn.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đề xuất các giải pháp tăng cường giải ngân đầu tư công và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương trình Chính phủ phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trong tháng 6/2026, bảo đảm thực hiện hạch toán KTXH, đánh giá hiệu quả đầu tư. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phê duyệt 02 chương trình mục tiêu quốc gia để làm cơ sở phân bổ vốn và tổ chức triển khai thực hiện.