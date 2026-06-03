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Một chi nhánh của Haxaco vừa bị xử phạt và truy thu thuế

| | Thị trường chứng khoán

Haxaco- Chi nhánh Kim Giang vừa bị xử phạt và truy thu thuế gần 392,4 triệu đồng do đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 8329/QĐ-HAN-KTr4-XPHC ngày 29/5/2026 của Thuế TP.Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Haxaco- Chi nhánh Kim Giang đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

Với vi phạm này, Haxaco- Chi nhánh Kim Giang bị xử phạt hành chính gần 44 triệu đồng. Đồng thời còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ tiền thuế tăng thêm qua kiểm tra hơn 250,4 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 97,4 triệu đồng.

Một chi nhánh của Haxaco vừa bị xử phạt và truy thu thuế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 1/6/2026, Cơ quan thuế yêu cầu Haxaco- Chi nhánh Kim Giang tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 2/6/2026 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền mà Haxaco- Chi nhánh Kim Giang bị xử phạt và truy thu thuế là gần 392,4 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó Haxaco đã thông qua tái cấp hạn mức tín dụng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương theo hạn mức tín dụng trong vòng 12 tháng là 300 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty.

Haxaco giao ông Đỗ Tiến Dũng- người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, các văn bản có liên quan và ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần gần 1.097,5 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 15,3 tỷ đồng, giảm 7,3%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Haxaco tăng 19,4% so với đầu năm, lên mức hơn 2.957 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 1.459,6 tỷ đồng, chiếm 49,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.510,8 tỷ đồng, tăng 36,2% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 876,7 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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