Quỹ bạc khổng lồ tiếp chuỗi "xả hàng", hơn 140 tấn rời kho sau thời gian ngắn

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục bán ra 44,5 tấn bạc trong phiên 2/6. Theo đó, tổng lượng bạc nắm giữ xuống còn khoảng 15.040 tấn.

Đây đã là phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp của quỹ, lũy kế 3 phiên đã "xả" gần 142 tấn. Động thái này ghi nhận trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Theo ghi nhận, giá bạc giao ngay sáng ngày 3/6 tiếp đà giảm 0,21%, xuống mức 74,82 - 75,1 USD/ounce, thấp hơn so với vùng giá 75,03 - 75,23 USD/ounce của phiên trước.

Tương tự giá vàng thế giới cũng diễn biến kém tích cực. Giữa phiên sáng 3/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.485 USD/oz, giảm gần 3 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/6: 1 USD = 26.402 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Thị trường bạc đang trải qua giai đoạn biến động mạnh khi giới đầu tư liên tục đánh giá lại bài toán lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ. Dù đối mặt với các nhịp điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng tích lũy của kim loại này nhìn chung vẫn chưa bị phá vỡ nhờ những yếu tố hỗ trợ dài hạn.

Đánh giá về bức tranh kỹ thuật, ông Christopher Lewis, chuyên gia tại FX Empire, nhận định bạc đang đứng trước các ngưỡng giá mang tính quyết định. Hiện tại, 80 USD/ounce là mốc kháng cự then chốt; nếu dòng tiền đủ mạnh để bứt phá, đà tăng có thể mở rộng lên vùng 90 USD/ounce – mức đỉnh trong chu kỳ tích lũy nhiều năm qua.

Ở chiều ngược lại, 70 USD/ounce sẽ là bệ đỡ vững chắc, nơi lực cầu "bắt đáy" thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, trong kịch bản xấu khi lãi suất tăng sốc ngoài dự kiến, giá bạc có nguy cơ lùi sâu về ngưỡng 60 USD/ounce.

Theo ông Lewis, "chiếc mỏ neo" chi phối thị trường lúc này chính là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Lợi suất neo cao làm tăng chi phí cơ hội, dễ kích hoạt áp lực bán. Dù vậy, việc dòng tiền luôn trực chờ mua gom ở những vùng giá thấp cho thấy niềm tin dài hạn của giới đầu tư vẫn rất vững vàng.

Ở một lăng kính khác, báo cáo mới nhất từ Bank of America (BofA) do chuyên gia Michael Widmer dẫn đầu đưa ra kịch bản khá lạc quan cho ngắn hạn. BofA dự báo lực kéo từ đà tăng của vàng có thể giúp bạc chinh phục lại mốc 100 USD/ounce ngay trong quý IV năm nay.

Tuy nhiên, BofA cũng thận trọng cảnh báo về bức tranh dài hạn kém sắc. Mức giá quá cao hiện tại đang trở thành rào cản lớn, buộc nhiều doanh nghiệp công nghiệp phải giảm bớt lượng bạc sử dụng hoặc tìm kiếm vật liệu thay thế rẻ hơn. Khi nền tảng nhu cầu thực tế suy yếu, đà tăng vượt trội của bạc sẽ khó có thể duy trì bền vững.