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Tổng Giám đốc bị khởi tố, doanh nghiệp điện vốn hoá 5.000 tỷ có động thái mới

| | Thị trường chứng khoán

Tổng Giám đốc bị khởi tố, doanh nghiệp điện vốn hoá 5.000 tỷ có động thái mới

Việc thay đổi nhân sự điều hành diễn ra trong bối cảnh Công ty chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên 2026 được tổ chức vào ngày 24/6 tới.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã: HND) vừa thông qua quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc công ty giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc. Thời gian bắt đầu kể từ ngày 1/6/2026.

Trước đó, vào ngày 21/5 vừa qua, HND cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để điều tra về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thời điểm đó, HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng cũng đã công bố quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó, công ty thống nhất giao ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT HND làm Người đại diện theo pháp luật thay thế ông Dương Sơn Bá. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 21/5/2026.

Thời gian gần đây, Nhiệt điện Hải Phòng được nhắc tên trong vụ án sai phạm liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo thông tin ban đầu, hàng loạt nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhôm, thép và môi trường nằm trong diện phát sinh khí thải, nước thải với quy mô lớn. Tuy nhiên, dữ liệu môi trường được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, biến các chỉ số vượt ngưỡng cho phép thành nằm trong ngưỡng an toàn.

Theo tìm hiểu, ông Trần Xuân Trường sinh năm 1976, là kỹ sư Công nghệ nhiệt, cử nhân Quản trị doanh nghiệp. Ông gia nhập Nhiệt điện Hải Phòng từ tháng 10/2008 với vị trí kỹ sư Phân xưởng Vận hành 1.

Trong quá trình công tác, ông Trường lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 1, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 và Quản đốc Phân xưởng Vận hành 1. Từ tháng 1/2022 đến nay, ông giữ chức Phó tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng.

Việc thay đổi nhân sự điều hành diễn ra trong bối cảnh công ty chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên 2026 được tổ chức vào ngày 24/6 tới.

Theo tài liệu, HND đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất năm nay đạt 6,88 tỷ kWh, tăng khoảng 15,4% so với mức thực hiện năm 2025. Doanh thu dự kiến đạt 10.620 tỷ đồng, tăng gần 9%; lợi nhuận trước thuế đạt 576 tỷ đồng, cao hơn khoảng 51% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Ngoài ra, công ty dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3%, tương ứng số tiền chi trả 150 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 2025, lợi nhuận sau thuế của HND tăng so với năm 2024 là 83 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm cuối năm 2025, Nhiệt điện Hải Phòng đang có hơn 413 triệu đồng tiền mặt; 9,25 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và 932 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Vốn chủ sở hữu của Nhiệt điện Hải Phòng đến cuối năm 2025 là hơn 5.980 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HND dừng ở mốc 10.300 đồng/cp chốt phiên 2/6, vốn hoá đạt 5.150 tỷ đồng.﻿

Tổng Giám đốc bị khởi tố, doanh nghiệp điện vốn hoá 5.000 tỷ có động thái mới- Ảnh 1.

Dương Ngọc

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