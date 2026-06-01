CTCK điểm tên 6 doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng tích cực trong quý 2 và cả năm 2026

Báo cáo mới nhất của Chứng khoán Agriseco (Agriseco Research) nhận định, thị trường chứng khoán trong tháng 6 được kỳ vọng tiếp tục trạng thái giằng co với cơ hội và rủi ro đan xen. Động lực hỗ trợ đến từ nền tảng vĩ mô ổn định trong 5 tháng đầu năm và quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026.

Cùng với đó, sự kiện FED họp chính sách tiền tệ vào ngày 16-17/6 và các mốc đánh giá nâng hạng thị trường của MSCI trong tháng 6 có thể trở thành chất xúc tác quan trọng, hỗ trợ tích cực tâm lý nhà đầu tư và dòng tiền trên thị trường.

Dù vậy, thị trường vẫn có những rủi ro cần theo dõi như: áp lực lạm phát, xu hướng lãi suất tăng cao, khối ngoại tiếp tục bán ròng và rủi ro địa chính trị trên thế giới còn hiện hữu.

Trên cơ sở đó, Agriseco ưu tiên lựa chọn cổ phiếu có định giá hợp lý và triển vọng lợi nhuận tích cực trong quý tới cũng như cả năm 2026, bao gồm các cổ phiếu ACB, CTD, DGW, GMD, HPG và MWG cho danh mục tháng 6.

Ở nhóm ngân hàng, Agriseco điểm tên ACB là đại diện tiêu biểu với kỳ vọng lợi nhuận quý 2/2026 duy trì tăng trưởng hai chữ số. Tăng trưởng tín dụng trong nửa đầu năm 2026 dự báo đạt 5-6% so với cùng kỳ nhờ cho vay phân khúc KHDN SME tăng nhanh hơn bán lẻ. Sự chuyển dịch này phù hợp với định hướng tập trung vào KHDN có nền tảng tài chính tốt, đồng thời hỗ trợ CASA và nguồn thu phí. Nhờ đó, tỷ lệ NIM 6T2026 dự kiến duy trì ổn định dù chi phí vốn tăng.

Thêm nữa, Agriseco cho rằng chất lượng tài sản tiếp tục là một trong những trụ cột đầu tư quan trọng của ACB. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) duy trì ở mức cao 114%, phản ánh chiến lược tăng trưởng thận trọng, chủ động và hiệu quả.

Một cổ phiếu khác cũng được Agriseco đánh giá tích cực là CTD của Coteccons . Trong quý 3 niên độ tài chính 2025–2026, tương đương quý 1/2026, CTD ghi nhận doanh thu thuần 6.409 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 119 tỷ đồng, tăng mạnh 108%.

Điểm đáng chú ý là backlog của CTD tiếp tục ở mức cao. Tính đến cuối quý 3 niên độ tài chính 2025–2026, giá trị backlog chuyển tiếp đạt gần 65.500 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp và tương đương hơn 2,6 lần doanh thu niên độ tài chính 2024–2025. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp CTD đảm bảo nguồn việc và doanh thu ổn định trong giai đoạn 2026–2027.

Agriseco cũng kỳ vọng mảng xây dựng dân dụng của CTD sẽ duy trì ổn định nhờ thị trường bất động sản nhà ở phục hồi, được hỗ trợ bởi chính sách tháo gỡ pháp lý, động lực từ sáp nhập tỉnh thành và đầu tư hạ tầng. Bên cạnh đó, mảng xây dựng công nghiệp được dự báo cải thiện khi dòng vốn FDI vào khu công nghiệp tiếp tục tăng, qua đó kéo theo nhu cầu xây dựng nhà xưởng và hạ tầng công nghiệp.

Tiếp theo, Digiworld (mã: DGW) là doanh nghiệp được Agriseco đánh giá có triển vọng tích cực trong năm 2026. Doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 31.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 660 tỷ đồng, tăng 20%.

Theo Agriseco Research, động lực tăng trưởng của DGW đến từ chiến lược tập trung vào các ngành hàng có biên lợi nhuận cao như thiết bị văn phòng và gia dụng, với mức tăng kỳ vọng trên 30% so với cùng kỳ. Mảng laptop và máy tính bảng cũng được dự báo duy trì tăng trưởng hai chữ số nhờ chu kỳ thay thế thiết bị AI, trong khi mảng điện thoại di động giữ kết quả ổn định dù thị trường dần bước vào giai đoạn bão hòa.

Bên cạnh yếu tố nội tại, môi trường kinh doanh cũng được kỳ vọng thuận lợi hơn cho DGW. Các chính sách thúc đẩy tiêu dùng chuyển dịch sang kênh chính ngạch có thể giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần. Đồng thời, việc tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026 được kỳ vọng cải thiện thu nhập khả dụng của người dân, qua đó hỗ trợ sức mua đối với các mặt hàng công nghệ và điện tử.

Ở nhóm cảng biển và logistics, Agriseco đánh giá tích cực đối với Gemadept (mã: GMD) nhờ dư địa tăng trưởng dài hạn từ việc mở rộng công suất. Dự án Nam Đình Vũ 3 vận hành thương mại vào cuối năm 2025, giúp nâng tổng công suất cụm cảng lên khoảng 2 triệu TEU/năm, tương ứng mức mở rộng khoảng 60%. Trong năm 2026, GMD đặt mục tiêu sản lượng đạt 1,5 triệu TEUs, tăng khoảng 350.000 TEUs so với năm 2025.

Tại khu vực phía Nam, dự án Gemalink giai đoạn 2A dự kiến đi vào vận hành từ năm 2027, bổ sung thêm khoảng 600.000 TEU/năm, qua đó nâng công suất khai thác của cảng thêm khoảng 50%.

Bên cạnh yếu tố công suất, Agriseco cũng kỳ vọng mặt bằng giá dịch vụ tại các cảng của GMD sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo xu hướng tăng ổn định.

Ngoài ra, quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư cũng là điểm hỗ trợ đáng chú ý. GMD đang tập trung hơn vào mảng cốt lõi là khai thác cảng và logistics. Doanh nghiệp dự kiến thu về khoảng 700 tỷ từ thương vụ với CJ Logistics, qua đó bổ sung nguồn lực cho các dự án cảng trọng điểm và tăng quyền kiểm soát trong mảng vận tải biển. Đồng thời, kế hoạch thoái vốn mảng cao su tại Campuchia có thể mang lại lợi nhuận bất thường và hỗ trợ nguồn vốn đầu tư dài hạn cho doanh nghiệp.

Ở nhóm thép, Agriseco đánh giá Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) là đại diện có triển vọng duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong các quý tới. Động lực chính đến từ việc Dung Quất 2 vận hành tối đa công suất, qua đó giúp sản lượng HRC của Hòa Phát tăng khoảng 60% so với năm 2025. Bên cạnh đó, việc áp thuế chống bán phá giá đối với thép HRC khổ rộng, cùng nhu cầu phục hồi từ bất động sản và đầu tư công trong nước, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đầu ra tại thị trường nội địa và củng cố vị thế cạnh tranh của HPG.

Agriseco cũng cho rằng giá thép thế giới đang có dấu hiệu bước vào giai đoạn phục hồi. Theo World Steel, nhu cầu thép toàn cầu dự kiến tăng 0,3% trong năm nay và tiếp tục tăng 2,2% trong năm 2027. Trong khi đó, nguồn cung thép tại Trung Quốc đã giảm xuống dưới 1 tỷ tấn trong năm 2025, mức thấp nhất kể từ năm 2018, qua đó góp phần hỗ trợ mặt bằng giá thép toàn cầu.

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu giá rẻ hạ nhiệt, Hòa Phát được kỳ vọng có thêm dư địa cải thiện giá bán. Nếu giá đầu ra tăng nhanh hơn chi phí nguyên liệu, biên lợi nhuận của doanh nghiệp có thể tiếp tục mở rộng.

Cuối cùng, tại nhóm bán lẻ, Thế giới di động (mã: MWG) cũng được Agriseco đánh giá có nhiều động lực hỗ trợ trong năm 2026. Với Điện Máy Xanh, doanh nghiệp đang hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ theo hướng cải thiện hiệu quả từng cửa hàng, đồng thời tích hợp thêm các sản phẩm tài chính tiêu dùng, dịch vụ hậu mãi và bán hàng đa kênh. Đáng chú ý, mảng dịch vụ hậu mãi “Thợ Điện Máy Xanh” đang dần trở thành nguồn thu mới, với doanh thu 4 tháng đầu năm 2026 đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ; doanh thu trả chậm cũng tăng gần 50%.

Một điểm nhấn khác là thương vụ IPO Điện Máy Xanh, được kỳ vọng hỗ trợ định giá lại cho MWG. Theo phương án công bố, ĐMX sẽ chào bán 179,5 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng/cp, tương ứng định giá khoảng 102.500 tỷ đồng, trong khi vốn hóa MWG hiện khoảng 117.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bách Hóa Xanh cũng tiếp tục mở rộng nhanh ra miền Bắc và duy trì hiệu quả hoạt động, với 403 cửa hàng mới từ đầu năm 2026 và đều ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng.