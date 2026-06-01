Bay hơn 100 điểm từ đỉnh, chứng khoán "cưa chân bàn" đến bao giờ?

VN-Index đã đánh mất hơn 100 điểm từ đỉnh lịch sử, dòng tiền suy yếu và tâm lý thận trọng dần bao trùm thị trường. Sau chuỗi giao dịch ảm đạm, nhà đầu tư đang chờ lời giải cho câu hỏi: thị trường còn "cưa chân bàn" đến bao giờ?

Tại chương trình Market Navigator do Chứng khoán SHS tổ chức, ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp Chiến lược Thị trường cho rằng VN-Index hiện vẫn nằm trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Thanh khoản thị trường chỉ còn khoảng 70% mức trung bình, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số vẫn chưa thoát khỏi đường xu hướng giảm và nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc gia tăng tỷ trọng khi tín hiệu này bị phá vỡ.

Về mặt kỹ thuật, vùng hỗ trợ gần nhất của VN-Index là 1.850 đã bị phá vỡ, VN-Index có nguy cơ lùi về khu vực 1.800 điểm. Nếu vượt được mốc 1.900 điểm, thị trường có thể xác nhận kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Xác suất có một nhịp giảm mạnh không cao﻿

Dù thận trọng với xu hướng thị trường, song chuyên gia SHS cho rằng xác suất xuất hiện một đợt giảm mạnh là không cao.

Lý do nằm ở việc phần lớn cổ phiếu trên thị trường thực tế đã điều chỉnh và tích lũy trong thời gian khá dài. Theo thống kê của SHS, hiện chỉ còn khoảng 30% số mã duy trì xu hướng tăng trưởng trung dài hạn, trong khi tỷ lệ cổ phiếu tăng giá ngắn hạn chỉ quanh 17-18%. Nói cách khác, dù chỉ số vẫn neo ở vùng cao nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng phần lớn thị trường đã trải qua quá trình điều chỉnh và tích lũy trong một thời gian khá dài.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng, nhóm được xem là xương sống của thị trường, cũng đã tích lũy trong biên độ hẹp gần hai tháng qua. Theo ông Nhật, nếu kết quả kinh doanh quý II tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, nhóm ngân hàng có thể trở thành động lực quan trọng giúp thị trường thoát khỏi trạng thái đi ngang hiện nay.

Đây cũng là yếu tố đáng chú ý bởi diễn biến của VN-Index hiện phụ thuộc rất lớn vào hai nhóm cổ phiếu là ngân hàng và Vingroup, vốn chiếm gần một nửa vốn hóa toàn thị trường.

Bên cạnh đó, tín hiệu tích cực là số lượng cổ phiếu suy yếu đã bắt đầu ngừng giảm. Theo đánh giá của SHS, nhiều mã đã tích lũy đủ lâu và có khả năng hoàn tất quá trình tạo đáy trong một đến hai tuần tới, qua đó mở ra cơ hội hình thành một nhịp tăng mới khi kết quả kinh doanh quý II được công bố.

Từ góc độ định giá, ông Nhật cũng cho rằng thị trường hiện không còn quá đắt. Nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vingroup, phần còn lại của thị trường đang giao dịch ở mức P/E khoảng 11-12 lần. Nhiều nhóm ngành như dầu khí, phân bón hay cao su thậm chí chỉ dao động quanh 7-9 lần.

Cơ hội tích lũy cổ phiếu﻿ nền tảng tốt

Trong bối cảnh đó, chuyên gia SHS cho rằng nhà đầu tư chưa cần quá bi quan với thị trường. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cao ở thời điểm hiện tại vẫn chưa phù hợp khi dòng tiền ngắn hạn và trung hạn đều đang suy yếu.

Về cơ hội đầu tư, dầu khí được đánh giá là nhóm nổi bật nhất nhờ triển vọng lợi nhuận quý II và câu chuyện thoái vốn Nhà nước. Các cổ phiếu đáng chú ý gồm GAS và BSR. Ngoài ra, nhóm khu công nghiệp với đại diện là BCM cũng đang nhận được sự quan tâm nhờ kỳ vọng mở rộng hệ thống VSIP.

Theo chuyên gia, nếu thị trường còn xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, đây có thể là cơ hội để tích lũy các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt, tăng trưởng ổn định và sở hữu suất cổ tức hấp dẫn.

"Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận từ thị trường. Khi VN-Index vượt được xu hướng giảm hiện tại, cơ hội sẽ trở nên rõ ràng hơn và dòng tiền cũng sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn ", ông nhận định.