Việt Nam vừa có thêm 1 doanh nghiệp vốn hoá 100.000 tỷ, "vượt mặt" Vietjet, Vincom Retail

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận thêm một doanh nghiệp gia nhập nhóm vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng là CTCP Tập đoàn Sunshine (mã KSF).

Phiên 2/6 đánh dấu phiên tăng trần thứ ba liên tiếp của KSF, đưa thị giá lên đỉnh cao nhất 4 năm ở mức 113.400 đồng/cổ phiếu. Chỉ sau ba phiên, thị giá đã tăng hơn 33% và tiến sát đỉnh lịch sử thiết lập đầu năm 2022.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu đã đưa vốn hóa Sunshine lên mức kỷ lục hơn 102.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm 2026. Với quy mô này, KSF đã vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn như VJC, VRE, vốn hoá tiến sát nhóm cổ phiếu đầu ngành như MSN, MWG và VNM.

Với sự góp mặt của KSF, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 24 doanh nghiệp sở hữu vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư là kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng vừa được Sunshine công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 30/5.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2026 đạt 40.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc bàn giao và ghi nhận doanh thu tại các dự án Noble Palace Tây Hồ, Noble Palace Tây Thăng Long WorldHotels Residences cùng các phân khu S2-S4 thuộc Sunshine Sky City.

Không dừng lại ở đó, Sunshine tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh trong các năm tiếp theo. Năm 2027, doanh nghiệp hướng đến doanh thu 71.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 29.000 tỷ đồng. Đến năm 2028, mục tiêu được nâng lên 200.000 tỷ đồng doanh thu và 86.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ban lãnh đạo cho biết các mục tiêu trên được xây dựng dựa trên gần 20 dự án đang triển khai với tổng doanh thu còn lại ước tính gần 600.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, các chỉ tiêu hiện mới được tính toán trên khoảng 55% lượng sản phẩm hiện hữu, đồng nghĩa doanh nghiệp vẫn còn dư địa đáng kể để gia tăng doanh thu nếu điều kiện thị trường thuận lợi hơn kỳ vọng.

Tại đại hội, nhiều cổ đông cũng bày tỏ sự phấn khởi trước diễn biến tích cực của cổ phiếu và đặt câu hỏi về các chính sách ưu đãi dành cho cổ đông khi mua sản phẩm bất động sản trong hệ sinh thái Sunshine.

Trả lời cổ đông, Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tuấn cho biết tập đoàn đang xây dựng các chính sách đặc quyền dành cho cổ đông, bao gồm chương trình chiết khấu khi mua bất động sản và các gói hỗ trợ tài chính thông qua hệ sinh thái Noble X cùng các ngân hàng đối tác. Ông đồng thời khẳng định Sunshine sẽ tiếp tục tập trung vào hoạt động cốt lõi, nâng cao hiệu quả quản trị và duy trì tính minh bạch nhằm tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông.

Ở chiều ngược lại, một số giao dịch thoái vốn của người liên quan cũng được công bố gần đây. Mới nhất, bà Đỗ Ngọc Anh, Thành viên Ban Kiểm soát Sunshine Homes, đã bán toàn bộ 24.010 cổ phiếu KSF trong phiên 28/5 và không còn nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Trước đó, bà Lê Thị Tuyết – em dâu Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tuấn, đồng thời là vợ ông Đỗ Văn Trường, thành viên HĐQT công ty – cũng đăng ký bán toàn bộ 221.860 cổ phiếu KSF vì nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 29/5 đến 26/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.