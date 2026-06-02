Phát hiện “cỗ máy khổng lồ” ngoài khơi Việt Nam, miệt mài đào “kho báu” suốt 19 năm, vừa nhận nhiệm vụ kéo dài 249 ngày

Cỗ máy khổng lồ này từng xác lập kỷ lục giếng khoan dài nhất Việt Nam tại giếng SNN3P, với tổng chiều dài 7.300 m vào năm 2014 khi khoan tại tầng đá granit thuộc bể Cửu Long.

Theo thông tin từ Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling – mã PVD), giàn khoan tự nâng PV DRILLING I đã trở lại Việt Nam khi kết thúc chiến dịch khoan tại Malaysia, để cung cấp dịch vụ cho khách hàng PVEP Cửu Long từ tháng 3/2026.

Theo hợp đồng đã ký, PV Drilling sẽ cung cấp giàn khoan tự nâng PV DRILLING I cho Chi nhánh Điều hành Dầu khí Cửu Long – Công ty TNHH – Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP Cửu Long), với 3 giếng chắc chắn tại cụm mỏ Sư Tử, Lô 15-1, thời gian dự kiến 249 ngày.

PV DRILLING I là giàn khoan tự nâng đầu tiên của PV Drilling, đưa vào vận hành từ năm 2007. Giàn khoan được đóng theo mẫu thiết kế tiêu chuẩn của Công ty Keppel Offshore & Marine cho thế hệ mới nhất của giàn tự nâng – KFELS Class B MOD V & đăng kiểm ABS, hoạt động tại các khu vực biển Đông Nam Á, Đông Á & Viễn Đông, Úc & Châu Đại Dương với độ sâu đáy biển lớn nhất là 90 m.

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING I có kích thước tổng thể chiều dài 71,32 m, chiều rộng 63,4 m và chiều cao thân giàn là 7,8 m. “Cỗ máy khổng lồ” này được trang bị các hệ thống máy móc hiện đại với công nghệ mới nhất, đặc biệt là hệ thống khoan với thiết bị chủ yếu được cung cấp từ Công ty National Oilwell Varco.

Giàn PV DRILLING I có khả năng thi công giếng khoan có độ sâu đến 25.000 ft (tương đương 7.600 m) và cùng lúc có thể có đến 120 người cùng tham gia làm việc trực tiếp trên giàn. Cỗ máy này từng xác lập kỷ lục giếng khoan dài nhất Việt Nam tại giếng SNN3P, với tổng chiều dài 7.300 m vào năm 2014 khi khoan tại tầng đá granit thuộc bể Cửu Long.

Theo PV Drilling, suốt 18 năm hoạt động, giàn liên tục hoàn thành các giếng khoan sớm hơn kế hoạch, giúp tiết kiệm chi phí cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, và nhận được nhiều thư khen từ khách hàng. PV DRILLING I còn là cái nôi và là trường đào tạo cho sự phát triển của đội ngũ quản lý vận hành, cả khối văn phòng (onshore) và khối biển (offshore) của PV Drilling.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

