FPTS tăng vốn lên hơn 3.800 tỷ đồng sau đợt chia cổ phiếu thưởng

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã: FTS, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Đến ngày 22/5 vừa qua, FPTS đã hoàn tất phân bổ 34,6 triệu cổ phiếu thưởng cho 18.444 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới phát hành. Còn 2.060 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý II-III/2026. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 346,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của FPTS.

Hoàn tất chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của FPTS tăng từ gần 3.465 tỷ đồng lên gần 3.811,5 tỷ đồng.

Song song với việc thưởng cổ phiếu, ngày 22/5 vừa qua, FPTS cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với gần 346,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, FPTS dự kiến sẽ phải chi khoảng hơn 173,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Ngày thanh toán dự kiến 11/6/2026.

Về tình hình kinh doanh, FPTS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 378,4 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 118,3 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay và phải thu hơn 206 tỷ đồng, tăng 19%.

Chi phí hoạt động kỳ này tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức gần 177 tỷ đồng. Kết quả, FPTS báo lợi nhuận trước thuế đạt 184 tỷ đồng, tăng 7%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của FPTS giảm 6,2% so với đầu năm, xuống còn hơn 13.060 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) có giá hợp lý gần 5.914 tỷ đồng, tăng 136% so với đầu năm; các khoản cho vay ghi nhận hơn 6.243 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ hơn 8.758 tỷ đồng xuống còn gần 8.309 tỷ đồng.



