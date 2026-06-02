Miễn nhiệm ông Hồ Cường

CTCP Cao su Đồng Phú (mã DPR) vừa công bố quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Đức Hiền được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 1/6/2026, thời hạn 5 năm. Trước đó, ông Hiền là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Ở chiều ngược lại, DPR miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Cường, với lý do cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2026. Sau khi rời ghế Tổng Giám đốc, ông Cường vẫn là thành viên HĐQT của DPR.

Năm 2026, DPR đặt kế hoạch sản lượng khai thác năm 2026 đạt 12.733 tấn, giảm khoảng 4,3% so với năm trước. Doanh thu mục tiêu cũng giảm khoảng 16,2%, xuống còn khoảng 995 tỷ đồng.

Trong quý 1/2026, DPR ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 379,5 tỷ đồng, tăng hơn 87% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng mạnh lên gần 233 tỷ đồng, song lợi nhuận gộp vẫn đạt khoảng 146,6 tỷ đồng, tăng hơn 53%.

Đáng chú ý, sản lượng tiêu thụ quý 1/2026 đạt 4.182,8 tấn, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá bán bình quân giảm còn khoảng 50,6 triệu đồng/tấn, thấp hơn 12,4% so với quý cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí, DPR báo lãi sau thuế gần 118,6 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 104,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của DPR ghi nhận giảm nhẹ xuống còn khoảng 4.727 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả cũng thu hẹp nhẹ về mức 1.256 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tiếp tục cải thiện, tăng lên khoảng 3.470 tỷ đồng.