Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miễn nhiệm ông Hồ Cường

| | Thị trường chứng khoán

Miễn nhiệm ông Hồ Cường

Quyết định có hiệu lực từ 1/6/2026.

CTCP Cao su Đồng Phú (mã DPR) vừa công bố quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Đức Hiền được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 1/6/2026, thời hạn 5 năm. Trước đó, ông Hiền là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Ở chiều ngược lại, DPR miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Cường, với lý do cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2026. Sau khi rời ghế Tổng Giám đốc, ông Cường vẫn là thành viên HĐQT của DPR.

Năm 2026, DPR đặt kế hoạch sản lượng khai thác năm 2026 đạt 12.733 tấn, giảm khoảng 4,3% so với năm trước. Doanh thu mục tiêu cũng giảm khoảng 16,2%, xuống còn khoảng 995 tỷ đồng.

Trong quý 1/2026, DPR ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 379,5 tỷ đồng, tăng hơn 87% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng mạnh lên gần 233 tỷ đồng, song lợi nhuận gộp vẫn đạt khoảng 146,6 tỷ đồng, tăng hơn 53%.

Đáng chú ý, sản lượng tiêu thụ quý 1/2026 đạt 4.182,8 tấn, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá bán bình quân giảm còn khoảng 50,6 triệu đồng/tấn, thấp hơn 12,4% so với quý cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí, DPR báo lãi sau thuế gần 118,6 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 104,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của DPR ghi nhận giảm nhẹ xuống còn khoảng 4.727 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả cũng thu hẹp nhẹ về mức 1.256 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tiếp tục cải thiện, tăng lên khoảng 3.470 tỷ đồng.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu ngân hàng đang rẻ, vì sao tiền vẫn chưa vào?

Cổ phiếu ngân hàng đang rẻ, vì sao tiền vẫn chưa vào? Nổi bật

Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD

Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD Nổi bật

Ra quyết định bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh

Ra quyết định bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh

10:32 , 02/06/2026
SAM Holdings bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại ngân hàng

SAM Holdings bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại ngân hàng

10:24 , 02/06/2026
Giá vàng mất mốc 4.500 USD/oz, quỹ lớn nhất thế giới bán hàng tạ vàng

Giá vàng mất mốc 4.500 USD/oz, quỹ lớn nhất thế giới bán hàng tạ vàng

10:15 , 02/06/2026
Người thân thành viên HĐQT Kinh Bắc mua vào 8 triệu cổ phiếu KBC

Người thân thành viên HĐQT Kinh Bắc mua vào 8 triệu cổ phiếu KBC

09:57 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên