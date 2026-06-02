Thị trường chứng khoán

Giá vàng mất mốc 4.500 USD/oz, quỹ lớn nhất thế giới bán hàng tạ vàng

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 2,8 tạ vàng trong phiên 1/6, qua đó kéo lượng nắm giữ xuống còn 1.029 tấn. Đáng chú ý, quỹ này vừa trải qua tháng 5 bán ròng mạnh tay với tổng lượng vàng bán ra hơn 10 tấn.

Động thái bán ra của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vẫn loay hoay tìm điểm cân bằng sau nhịp điều chỉnh mạnh. Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng đóng cửa phiên 1/6 đã trượt khỏi mốc 4.500 USD/oz, giảm khoảng 1,2% so với phiên trước đó.

Áp lực lên giá vàng đến từ diễn biến căng thẳng mới trên thị trường năng lượng. Giá dầu thô tăng mạnh sau khi cuối tuần trôi qua mà Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được thỏa thuận liên quan đến việc mở lại eo biển, trong khi hai bên tiếp tục có những động thái đáp trả lẫn nhau. Một số báo cáo cho biết Iran đã tạm dừng đàm phán sau các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon, trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục.

Trong ngắn hạn, diễn biến này lại tạo tác động tiêu cực lên vàng. Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại, qua đó kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và hỗ trợ đồng USD mạnh hơn. Đây đều là những yếu tố gây sức ép lên kim loại quý, bởi vàng không mang lại dòng tiền định kỳ và thường kém hấp dẫn hơn khi lợi suất trái phiếu tăng.

Tuần trước, UBS đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.900 USD xuống còn 5.500 USD/ounce, viện dẫn những rủi ro từ các yếu tố bất lợi kéo dài như lợi suất trái phiếu kho bạc cao và đồng USD mạnh lên liên tục.

Các nhà phân tích của UBS, Dominic Schnider và Wayne Gordon, cho biết các nhà đầu tư đang tránh xa kim loại quý này khi lợi suất vẫn ở mức cao.

"Thị trường đang tái khám phá khái niệm chi phí cơ hội, với đặc tính không sinh lời của vàng một lần nữa trở thành yếu tố quan trọng hơn khi lãi suất thực vẫn ở mức cao," họ viết trong một bản ghi chú.

Schnider và Gordon lưu ý rằng cả nhu cầu ETF và hợp đồng tương lai đều đã giảm đáng kể, và sự ổn định gần đây trong dòng vốn vẫn chưa đủ để khôi phục lại đà tăng mạnh mà vàng đã có được vào đầu năm 2026.

Mặc dù UBS không tin rằng thị trường vàng tăng giá theo chiều hướng cấu trúc đã kết thúc, nhưng các nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư có thể cần kiên nhẫn hơn trước những thách thức này. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm cao hơn 1.000 USD so với giá hiện tại.

Ngọc Ly

